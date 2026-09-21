Inter Miami CF empató 2-2 con San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 20.00 en el estadio Nu Stadium, con arbitraje de Rosendo Mendoza. En un enfrentamiento vibrante, el Inter Miami CF y San Diego igualaron 2-2. A los 12 minutos, Anders Dreyer marcó el primer gol tras asistencia de Jeppe Tverskov. Posteriormente, a los 24 minutos, Lionel Messi logró el empate para los locales. Ya en la segunda mitad, a los 74 minutos, Luis Suárez puso en ventaja al Inter Miami CF tras una asistencia de Rodrigo De Paul, pero Anders Dreyer volvió a aparecer a los 82 minutos, nuevamente tras pase de Jeppe Tverskov, para sellar el resultado final.

Desarrollo y cambios tácticos

El partido contó con varias intervenciones desde el banquillo para intentar desnivelar el marcador. A los 62 minutos, la visita movió sus piezas: ingresó Cédric Bakambu por Marcus Ingvartsen. Por el lado del Inter Miami CF, a los 69 minutos, el entrenador refrescó el equipo con los ingresos de Alexander Shaw y Sergio Reguilón en reemplazo de Matías Galarza y Fricio Caicedo, respectivamente. Posteriormente, a los 73 minutos, San Diego optó por sumar piernas frescas con Christopher McVey y Alejandro Alvarado en lugar de Ian Murphy y Aníbal Godoy.

Disciplina en el campo

El juego físico dejó su marca en el acta arbitral con tres amonestaciones registradas. Por el lado del Inter Miami CF, Yannick Bright vio la tarjeta amarilla a los 63 minutos por una falta, seguido por Alexander Shaw, quien fue amonestado a los 80 minutos. En la vereda opuesta, el jugador de San Diego, Ian Murphy, recibió la cartulina amarilla a los 32 minutos de la primera parte tras una infracción.

Ajustes finales

En el cierre del partido, ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos sin éxito. A los 87 minutos, el Inter Miami CF realizó su última variante táctica con el ingreso de Dániel Pintér por Germán Berterame. Por último, San Diego concretó su cuarto cambio a los 90 minutos, enviando al campo a Sam Vines en lugar de Dagur Thórhallsson, manteniendo el empate hasta el silbatazo final de Rosendo Mendoza.