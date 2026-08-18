Internacional empató 1-1 con Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

Internacional y Remo igualaron 1-1 en un encuentro disputado el 17 de agosto de 2026 a las 20.00. El partido, correspondiente a la jornada 23, se llevó a cabo en el Estadio Beira-Rio y contó con el arbitraje principal de Edina Alves Batista.

Desarrollo del encuentro y goles

Ambos técnicos eligieron estrategias distintas desde el arranque: Internacional optó por un esquema táctico 3-4-3, mientras que Remo se paró en el campo con un 4-2-3-1. La emoción llegó rápidamente al encuentro. A los 3 minutos, Johan Carbonero marcó el primer gol tras una asistencia de Matheus Bahia Santos. Parecía que la victoria quedaba en manos de Internacional, pero de manera agónica, a los 95 minutos, Vitor Frezarin Bueno anotó para sellar el 1-1 definitivo a favor de Remo.

Movimientos en los bancos y tarjetas

Las sustituciones resultaron determinantes en la historia del partido. A los 45 minutos, el cuerpo técnico de Remo movió el banco: ingresó Vitor Frezarin Bueno por Leonel Picco, un cambio táctico que terminaría entregando el tanto del empate. A lo largo de la segunda etapa el trámite se volvió muy disputado, lo que derivó en la amonestación de Matheus Bahia Santos en Internacional. Por el lado de Remo, vieron la tarjeta amarilla Marllon Gonçalves Jerônimo Borges, Jandir Breno Souza Silva, José Ricardo Araújo Fernandes y el autor del gol, Vitor Frezarin Bueno, por celebración excesiva.

Estadísticas clave

Los números finales reflejan lo parejo que fue el trámite, a pesar de que Remo controló más la pelota con un 60,3% de posesión, frente al 39,7% de Internacional. En cuanto a las aproximaciones ofensivas, Remo registró 12 tiros totales y ejecutó 5 tiros de esquina, mientras que Internacional intentó en 11 ocasiones y dispuso de 4 córners. Sin embargo, la efectividad fue idéntica para ambos equipos, logrando 3 tiros a puerta cada uno, lo que justificó plenamente la paridad en el resultado final.