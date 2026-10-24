Internacional venció 3-0 a Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 16.30 en el Estadio Beira-Rio, con el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda. En un partido dominado por el conjunto local, Internacional logró una sólida victoria por 3-0 frente a Botafogo. A los 32 minutos, Matheus, Bahia Santos marcó el primer gol del partido. Poco después, a los 42 minutos, José Carlos, Ferreira Júnior amplió la ventaja para los locales. Finalmente, a los 66 minutos, Alexandro, Bernabéi selló el resultado tras una asistencia de Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza.

El desarrollo táctico y los goles

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue Internacional quien supo explotar mejor los espacios. A pesar de los intentos de Botafogo por reaccionar, la eficacia ofensiva de los locales fue determinante. En la segunda mitad, las variantes fueron moneda corriente: el técnico visitante intentó renovar el ataque con el ingreso de Hakim Ziyech y Arthur, Mendonça Cabral a los 64 minutos, aunque no lograron vulnerar la valla rival. Por su parte, el entrenador de Internacional gestionó el resultado con múltiples cambios en el tramo final, incluyendo las salidas de figuras como Alan Patrick, Lourenço y Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza.

Disciplina y fricción

El partido, aunque controlado por el dueño de casa, mostró momentos de alta tensión que se reflejaron en la disciplina. Botafogo sufrió varias amonestaciones producto de la frustración por no poder descontar en el marcador. A los 61 minutos, Álvaro, Montoro recibió la cartulina amarilla, seguido por Nahuel, Ferraresi a los 84 minutos y, finalmente, Fernando, Marçal de Oliveira, quien fue amonestado por protestar a los 89 minutos del complemento.

Estadísticas del encuentro

Los números finales del compromiso en el Estadio Beira-Rio reflejan la superioridad en la contundencia de Internacional. Aunque Botafogo registró una posesión del 55,8% frente al 44,2% de su rival, la eficacia en los metros finales favoreció claramente al equipo local. Internacional totalizó 17 disparos (con 7 al arco), mientras que Botafogo generó 11 intentos con solo 4 entre los tres palos. En cuanto a la pelota parada, Internacional forzó 9 tiros de esquina, superando los 7 conseguidos por el conjunto visitante.