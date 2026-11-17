El partido se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2026, a las 13.15, en el Basra International Stadium. El encuentro contó con el arbitraje de Ammar Ashkanani. En un compromiso disputado, Irak e Iran igualaron 1-1, en un duelo correspondiente a la jornada 1 de un amistoso internacional.

El marcador se abrió de manera temprana: a los 1 minutos, Hussein, Ali Jasim Al Saedi marcó el primer gol para Irak tras la asistencia de Marko Jabbar Hussein, Farji. Por su parte, la igualdad definitiva llegó en la segunda mitad; a los 83 minutos, Amin, Hazbavi marcó el gol del empate para Iran tras asistencia de Omid, Noorafkan. En cuanto a las disposiciones tácticas, Irak salió al campo con un esquema 4-5-1, mientras que Iran optó por una formación 4-4-2.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una gran cantidad de variantes, ya que ambos entrenadores utilizaron numerosas sustituciones para intentar desnivelar el marcador. En el segundo tiempo, Iran buscó frescura ofensiva con el ingreso de figuras como Sardar, Azmoun a los 45 minutos. Simultáneamente, Irak realizó múltiples modificaciones estratégicas, destacando el ingreso de Zidane Aamar, Iqbal y Josef Baiz Abdulhameed, Al Imam a los 63 minutos para intentar contener el avance rival y buscar el contragolpe.

La intensidad física del encuentro se reflejó en el apartado disciplinario. Por el lado de Irak, Ibrahim Bayesh Kamil, Al Kaabawi (87') y Zaid Ismael Khaleel, Al Dulaimi (90') fueron amonestados. En el conjunto visitante, Saleh, Hardani recibió la tarjeta amarilla a los 40 minutos, seguido por Saman, Fallah a los 91 minutos. A pesar de los intentos de ambos seleccionados, el resultado se mantuvo inalterable hasta el pitazo final, cerrando una jornada de paridad en el Basra International Stadium.