Lionel Scaloni, DT de la selección: “Cuando las papas quemen, la gente va a estar”

La selección argentina buscará recuperarse este martes a las 20 ante Costa Rica, en Córdoba, después de la derrota frente a Uruguay en la Bombonera, que marcó un comienzo deslucido de la nueva etapa sin Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni intentará volver al triunfo y despedir el 2026 con otra imagen. En la previa del encuentro, el entrenador brindó una conferencia de prensa en Ezeiza, donde el plantel se entrenará por la tarde.

En primer lugar, Scaloni se refirió a la escasa concurrencia ante Uruguay, en una Bombonera que mostró miles de butacas vacías. “La gente siempre es incondicional a la selección, sin dudas. Sea en el proceso y el momento que sea, va a seguir estando. En el partido con Burkina Faso tampoco estuvo lleno el estadio. Es una cuestión de que la gente evalúa si puede ir a la cancha o no, por el gasto que implica, y eso es decisión de cada uno. Nosotros sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar. Aun así, tenemos que demostrarles que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Y agradecerles a los que fueron”, explicó.

Emiliano Martínez fue confirmado por Lionel Scaloni: será titular en el amistoso con Costa Rica Prensa AFA

En lo futbolístico, confirmó el regreso de Emiliano Martínez al arco, después de perderse el encuentro ante Uruguay por una fractura de mandíbula. “Dibu va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo. Confiamos en Gero (Rulli) y optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente, así que va a jugar”, aseguró. Además, anticipó que habrá modificaciones en el equipo: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”.

En esta fecha FIFA, Scaloni no pudo contar con otros jugadores importantes como Cristian Romero y Lautaro Martínez, lesionados, ni con Nahuel Molina y Leandro Paredes, suspendidos. Pero el entrenador también encontró un aspecto positivo en esas bajas: la posibilidad de evaluar otras opciones en puestos que ya parecían tener un dueño definido. “Es evidente que los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Uno no puede buscar un reemplazante del Cuti porque es uno de los mejores del mundo. Lo que intentamos es cubrir esos huecos con los mejores jugadores que tenemos. El otro día jugó Palacios de cinco y mañana veremos otra alternativa. Son partidos para eso, lo mismo que con los delanteros. Están Prestianni, Franco (Mastantuono)... No podemos ponerlos a todos juntos porque hay que mantener un equilibrio, pero queremos verlos. (José) López, por ejemplo, es una garantía para nosotros. Aunque no tuvo muchos minutos, nos da un montón de cosas”, añadió.

La selección viene de caer 2-1 ante Uruguay, en su primer partido desde el retiro de Lionel Messi Manuel Cortina

En esa búsqueda de darle minutos a los más jóvenes, Scaloni también se refirió al presente de Thiago Almada, un histórico de la selección que todavía no logró afianzarse en River. “Hablé con Thiago antes del partido con Uruguay para decirle que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Tuvo una lesión en la anterior convocatoria. Yo creo que le va a ir bien en River, es un equipo que tiene jugadores de buen pie. Aunque es un club grande y pedir tiempo es difícil, no tengo dudas de que se va a acoplar y va a jugar bien. Es un chico que nos da un montón y su presente no nos preocupa, porque no estamos jugando grandes cosas y sabemos lo que nos puede dar cuando está bien. Es una tarea nuestra, de River y de él mismo”, aseguró.

Thiago Almada fue titular ante Uruguay y tuvo una ocasión clara para marcar, pero no pudo convertir Augusto Famulari - LA NACION

Para la Argentina se viene un 2027 en el que comenzará a disputar las eliminatorias sudamericanas, aunque con una particularidad: la selección ya tiene asegurada su clasificación al Mundial de 2030 por ser sede de uno de los partidos inaugurales. Por eso, aunque los encuentros serán oficiales, sus resultados no sumarán puntos para la tabla. Scaloni, de todos modos, considera que esa situación puede ser una ventaja: “Cada partido con esta selección es una historia diferente. Nunca pensamos si es por los puntos o no. Si vas a jugar a Colombia, a Barranquilla, con la guardia baja, podés sufrir. En principio no es algo relevante, porque los rivales van a ser buenos, que es lo importante. Al contrario, nos da cierta tranquilidad para seguir viendo chicos y encontrar cuanto antes a los jugadores que nos puedan aportar en los próximos dos o tres años”, sostuvo.

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