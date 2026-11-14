Irlanda del Norte venció 1-0 a Ucrania, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, con el arbitraje de François Letexier. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, Irlanda del Norte logró imponerse por la mínima diferencia ante Ucrania, consolidando su desempeño en esta fase del torneo.

El desarrollo del encuentro

La paridad se rompió en el complemento gracias a una acción colectiva precisa. A los 68 minutos, Terry, Devlin marcó el 1 gol tras asistencia de Ethan, Galbraith. En cuanto a la propuesta táctica, Irlanda del Norte se plantó con un 541, mientras que Ucrania optó por un 442, buscando mayor presencia ofensiva que no logró traducirse en el marcador.

Hacia el tramo final, los entrenadores intentaron variantes para modificar el curso del partido. A los 80 minutos, Irlanda del Norte movió el banco: ingresó Patrick, Kelly por Terry, Devlin. Por el lado de la visita, a los 72 minutos, Ucrania realizó cambios tácticos con los ingresos de Ihor, Krasnopir por Roman, Yaremchuk y Hennadii, Synchuk por Heorhiy, Sudakov, aunque sin éxito frente a la defensa local.

Disciplina y rigor

El juego también tuvo su cuota de intensidad disciplinaria. Jamie, Donley fue amonestado a los 74 minutos por disidencia, y posteriormente, a los 81 minutos, se sumó una nueva amonestación para el equipo local debido a reclamos constantes hacia el juez del partido.

Análisis estadístico

En el balance de los números, la superioridad en la posesión fue para Ucrania con un 61,9% frente al 38,1% de Irlanda del Norte. Sin embargo, la efectividad fue propiedad de los dueños de casa, que fueron más incisivos en ataque: