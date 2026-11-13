Argentina vs. Uruguay, amistoso en la Bombonera, en vivo

Lionel Scaloni confirmó la formación de la selección argentina para enfrentar a Uruguay en la Bombonera, con Gerónimo Rulli como titular y capitán, ante las ausencias de los tres designados: Cristian Romero y Lautaro Martínez, ambos fuera por lesión, mientras que Emiliano Martínez estará entre los suplentes tras recuperarse de una fractura de mandíbula y apunta a regresar frente a Costa Rica. Entre las novedades aparecen Gonzalo Montiel, que vuelve a ser titular después de su ausencia en la convocatoria anterior, y Thiago Almada.

El 11 de la Argentina: Gerónimo Rulli (capitán); Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez.