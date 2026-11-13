Argentina vs. Uruguay, amistoso en la Bombonera, en vivo
En La Boca, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afronta el primero de los dos amistosos de la última ventana FIFA del año
Argentina tiene equipo confirmado
Lionel Scaloni confirmó la formación de la selección argentina para enfrentar a Uruguay en la Bombonera, con Gerónimo Rulli como titular y capitán, ante las ausencias de los tres designados: Cristian Romero y Lautaro Martínez, ambos fuera por lesión, mientras que Emiliano Martínez estará entre los suplentes tras recuperarse de una fractura de mandíbula y apunta a regresar frente a Costa Rica. Entre las novedades aparecen Gonzalo Montiel, que vuelve a ser titular después de su ausencia en la convocatoria anterior, y Thiago Almada.
El 11 de la Argentina: Gerónimo Rulli (capitán); Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez.
Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina
La renovación de Lionel Scaloni también traerá una modificación en su equipo de trabajo. Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores desde el comienzo del ciclo, dejará su cargo después de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica para iniciar su carrera como entrenador principal. “Le deseo lo mejor porque ha sido una parte importantísima”, expresó Scaloni, que anticipó que, en principio, no incorporará a otro ayudante para reemplazarlo.
Uruguay confirmó su formación para enfrentar a la Argentina
Diego Forlán confirmó los titulares de Uruguay para el amistoso ante la selección argentina, con Rodrigo Bentancur como capitán ante la ausencia de Federico Valverde.
El 11 de la Celeste: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.
Confirmado, con este once se para Forlán frente a Argentina ☑️ pic.twitter.com/KWkKn4Aq8f— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2026
El mensaje de “La 12″ por Diego Maradona
En la previa del duelo, mientras los hinchas ingresan a la Bombonera, se puede ver una bandera de la barra de Boca, “La 12″, pidiendo justicia por Diego Armando Maradona.
Argentina juega con su camiseta tradicional y Uruguay viste de azul oscuro
La selección argentina sale a la cancha con su camiseta titular, de bastones celestes y blancos, mientras que Uruguay utiliza su indumentaria suplente, de color azul oscuro, para el amistoso en la Bombonera.
#SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2026
El vestuario espera por ellos 😍
🕰️ Desde las 20,️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Uruguay 🇺🇾 en La Bombonera
¡Todos juntos! 🙌 pic.twitter.com/71r7AHiLLa
Scaloni renovó su contrato hasta 2030
La antesala del clásico quedó marcada por la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni hasta el Mundial de 2030. El anuncio estuvo a cargo de Claudio Tapia, en la conferencia de prensa del jueves. “Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las ganas de siempre”, expresó el entrenador, que destacó la oportunidad de darle espacio a una nueva generación de jugadores. El objetivo grande inmediato es la Copa América 2028.
Argentina afronta su primera prueba sin Messi
Después de las goleadas a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en las que anotó 11 goles y no recibió ninguno, la selección argentina tendrá una exigencia mayor. Este será su primer encuentro con un adversario de peso desde la despedida de Messi, en un proceso que también dejó atrás a Nicolás Otamendi. Scaloni pretende mantener la identidad del equipo y evaluar cómo responden los nuevos futbolistas frente a un rival de jerarquía.
AFA le negó a LA NACION las acreditaciones para ambos amistosos
La Asociación del Fútbol Argentino negó a LA NACION las acreditaciones de prensa para los partidos de la selección frente a Uruguay y Costa Rica, con el argumento de una supuesta “falta de espacio”. La decisión se produce en medio de las investigaciones publicadas por este medio sobre Claudio Tapia, el presidente, y Pablo Toviggino, el tesorera. Por primera vez en más de un siglo, LA NACION no podrá cubrir desde el estadio un encuentro de la selección mayor celebrado en el país. Pese a la restricción, realizará la cobertura con sus propios recursos para mantener informados a sus lectores.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Argentina vs. Uruguay
En el primer amistoso de esta última ventana FIFA del año, la selección argentina se enfrentará con la de Uruguay este viernes desde las 20 en la Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta su primer desafío desde el retiro de Lionel Messi, ante un rival histórico, que también atraviesa un proceso de renovación. Será el penúltimo compromiso del conjunto albiceleste en 2026, previo al del martes próximo, contra Costa Rica en Córdoba. Transmitirán Telefe y TyC Sports, y se podrá seguir el minuto a minuto por LA NACION.
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