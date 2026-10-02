Irlanda del Norte venció 3-0 a Ucrania, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 a las 15.45 en el City Arena - Stadión Antona Malatinského, con arbitraje de Jasper Vergoote. En un compromiso sólido, Irlanda del Norte superó con contundencia a Ucrania por 3-0. A los 9 minutos, Ciaron Brown marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 22 minutos, Isaac Price aumentó la ventaja tras asistencia de Kieran Morrison. Finalmente, a los 61 minutos, Ciaron Brown sentenció el marcador tras la asistencia de Pierce Charles.

Despliegue táctico y acciones clave

El contraste en las formaciones fue evidente desde el inicio, con Ucrania apostando a un 4-2-3-1 mientras que Irlanda del Norte se plantó con un 5-4-1 defensivo y efectivo. El dominio de la posesión por parte del equipo ucraniano no logró traducirse en efectividad frente al arco. A los 56 minutos, el jugador Mykola Matviienko vio la tarjeta amarilla tras una falta, marcando el inicio de un segundo tiempo con interrupciones. En cuanto a las variantes, el entrenador ucraniano intentó cambiar la dinámica a los 63 minutos con múltiples ingresos: Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov y Matvii Ponomarenko saltaron al campo, seguidos por la salida obligada por lesión de Heorhiy Sudakov a los 68 minutos.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de haber tenido una posesión de pelota del 72,8% frente al 27,2% de su rival, Ucrania no pudo capitalizar su control del balón. El equipo dirigido tácticamente por el esquema de Irlanda del Norte fue mucho más punzante, registrando 3 tiros a puerta de sus 9 intentos totales, contra apenas 2 remates a portería de los 11 ejecutados por los ucranianos. La falta de precisión de Ucrania en los metros finales se vio acentuada por la solidez defensiva del conjunto visitante.

Disciplina y cierre del juego

El tramo final del partido estuvo cargado de fricción. En el bando de Ucrania, Matvii Ponomarenko y Danylo Sikan fueron amonestados a los 87 minutos, mientras que en Irlanda del Norte, Brodie Spencer fue sancionado con tarjeta amarilla a los 63 minutos. Con este resultado, el grupo B2 de la Liga de Naciones refleja la superioridad mostrada en este duelo, donde Irlanda del Norte supo aprovechar sus 7 tiros de esquina y las oportunidades generadas para llevarse un triunfo contundente lejos de casa.