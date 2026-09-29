Islandia venció 3-0 a Luxemburgo, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 en el Stade de Luxembourg ante una gran expectativa, con el arbitraje de Enea Jorgji. El partido, correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League, comenzó a las 15.45 y vio a un conjunto visitante decidido a dominar las acciones desde el inicio.

El desarrollo del encuentro

Islandia logró plasmar su superioridad táctica, imponiéndose sobre Luxemburgo mediante un esquema 4-4-2, mientras que el local no logró hacer pie con su sistema 4-1-4-1. A los 13 minutos, Andri Gudjohnsen marcó el primer gol tras asistencia de Orri Óskarsson. Posteriormente, a los 39 minutos, Orri Óskarsson anotó el segundo tanto tras asistencia de Andri Gudjohnsen. Finalmente, a los 73 minutos, Victor Pálsson sentenció el 3-0 definitivo tras recibir un pase de Gylfi Sigurdsson.

El cotejo también estuvo marcado por las sustituciones obligadas por lesiones tempranas, destacándose el ingreso de Marvin Martins por Laurent Jans en el local a los 15 minutos, y de Hördur Magnússon por Stefán Thórdarson en la visita a los 67 minutos.

Análisis estadístico

A pesar de que Luxemburgo tuvo una mayor posesión del balón con el 60,5% frente al 39,5% de Islandia, la eficacia fue el factor determinante del partido. Islandia fue mucho más incisiva, registrando 13 tiros totales y 4 tiros a puerta, contra los 5 tiros totales y apenas 1 tiro a puerta de Luxemburgo.

Disciplina en el campo

El rigor defensivo y la fricción estuvieron presentes durante todo el desarrollo. Se registraron varias tarjetas amarillas producto de la intensidad del juego: