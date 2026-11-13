Islandia venció 5-0 a Bulgaria, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 en el Hristo Botev Stadium, Plovdiv, ante la atenta mirada del árbitro Florian Badstübner. La jornada 5 de la Liga de Naciones fue testigo de una actuación contundente de Islandia, que logró imponerse por 5-0 ante Bulgaria en un compromiso que dominó de principio a fin desde las 16.45.

La superioridad visitante se reflejó rápidamente en el marcador. A los 17 minutos, Andri Gudjohnsen marcó el primer gol tras un penal. Poco después, a los 21 minutos, Orri Óskarsson marcó el segundo gol tras asistencia de Hördur Magnússon. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Emil Tsenov marcó un gol en contra. La cuenta se amplió a los 68 minutos, cuando Andri Gudjohnsen marcó el cuarto gol tras asistencia de Hákon Haraldsson, y finalmente, a los 79 minutos, Andri Gudjohnsen marcó el quinto gol. En cuanto a las tácticas, Bulgaria dispuso una formación 4-2-3-1, mientras que Islandia optó por un 4-4-2.

El trámite del encuentro estuvo marcado por las incidencias físicas y disciplinarias. Por el lado de Islandia, Hördur Magnússon y Hákon Haraldsson recibieron tarjetas amarillas, mientras que en Bulgaria fueron amonestados Kristiyan Balov y Andrian Kraev. Las lesiones obligaron a tempranas modificaciones: en el equipo visitante ingresaron Hördur Magnússon y Arnór Sigurdsson ante las salidas por molestias físicas de Stefán Thórdarson y Kristall Ingason, respectivamente.

En el análisis estadístico, Islandia demostró una gran eficacia ofensiva al concretar 16 remates, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 9 tiros totales y solo 1 al arco de Bulgaria. A pesar de que el conjunto local mantuvo una posesión del 52%, no logró vulnerar la defensa visitante, cerrando un partido donde la contundencia de Islandia fue la clave absoluta del resultado final.