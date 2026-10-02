Islas Feroe empató 1-1 con Eslovaquia, por la Liga de Naciones 2026

En un encuentro disputado el 2 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio Tórsvøllur, Islas Feroe y Eslovaquia no lograron sacarse ventajas y finalizaron el cotejo 1-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Mohammed Al Hakim.

Desarrollo y emociones

El marcador se abrió a los 38 minutos, cuando Gunnar Vatnhamar marcó en contra de su propia valla, dándole la ventaja inicial a Eslovaquia. Ya en el complemento, Islas Feroe logró nivelar las acciones: a los 66 minutos, Adrian Justinussen anotó el gol del empate. En cuanto a las decisiones tácticas, a los 55 minutos, el entrenador local movió el banco: ingresaron Adrian Justinussen y Áki Samuelsen. Por el lado visitante, a los 63 minutos, el director técnico refrescó el ataque con los ingresos de Ivan Schranz y Ondrej Duda.

Disciplina táctica y estadísticas

Ambos equipos presentaron esquemas bien definidos, con Islas Feroe optando por un 5-4-1 y Eslovaquia desplegando un 4-3-3. La intensidad del juego se vio reflejada en las tarjetas amarillas recibidas por los jugadores locales Jóannes Danielsen, Géza Turi y Andrias Edmundsson. En el aspecto estadístico, Eslovaquia dominó la posesión con un 65,6% frente al 34,4% de Islas Feroe.

Análisis del cierre

A pesar de la disparidad en el control de la pelota, la efectividad fue repartida, con ambos conjuntos registrando 15 disparos en total. Islas Feroe logró ser más punzante con 6 remates a puerta, mientras que Eslovaquia conectó 4 tiros al arco. La diferencia en la generación de juego se observó en los tiros de esquina, donde Eslovaquia contó con 10 oportunidades desde la bandera frente a las 2 que dispuso Islas Feroe.