El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Nagyerdei Stadium. Con el arbitraje de Davide Massa, Israel y Austria igualaron 1-1 en un choque donde ambos equipos buscaron imponer condiciones.

El marcador se abrió a los 36 minutos, cuando Dor, Peretz puso en ventaja a Israel tras una asistencia de Eli, Dasa. Sin embargo, en la segunda mitad, la insistencia de Austria dio sus frutos: a los 62 minutos, Sasa, Kalajdzic marcó el gol del empate definitivo. En cuanto a la pizarra, los equipos presentaron esquemas diferentes, con Israel utilizando un 3421 frente al 4231 planteado por Austria. Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco; a los 53 minutos, Israel debió realizar una modificación obligada por lesión: ingresó Roy, Revivo en lugar de Idan, Toklomati.

Análisis estadístico del encuentro

El desarrollo del partido mostró una clara superioridad en la tenencia de la pelota por parte del equipo visitante. Austria dominó con un 60,7% de posesión frente al 39,3% de Israel. La ambición ofensiva de los austriacos también quedó reflejada en la estadística de remates, acumulando un total de 21 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que Israel inquietó poco al arco rival con apenas 3 remates totales y 2 directos a los tres palos.

Precisión en ataque

A pesar de la disparidad en el volumen de juego, el resultado se mantuvo equilibrado hasta el final. Austria aprovechó su mayor generación de juego a través de los tiros de esquina, donde registró 8 corners contra los 5 de Israel. Con este resultado, ambos seleccionados cerraron su participación en la jornada 6, dejando en evidencia las dificultades de Austria para capitalizar su dominio territorial y la eficacia defensiva inicial de Israel para contener los embates constantes durante gran parte del compromiso.