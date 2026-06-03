Italia perdió por 0-1 ante Luxemburgo, en un amistoso internacional 2026

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Un duelo parejo definido por detalles en la jornada 1 del torneo de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 3 de junio de 2026, a las 15.45, en el Stade de Luxembourg. El arbitraje estuvo a cargo de Joey Kooij, en un choque que mantuvo la expectativa hasta el final. A los 49 minutos, Francesco Pio, Esposito marcó el único gol del partido para Italia tras una asistencia de Niccolò, Pisilli.
Las tácticas y el desarrollo del juego
Ambos seleccionados presentaron esquemas contrastantes: Luxemburgo saltó al campo con un 4-5-1, mientras que Italia optó por un 4-3-3 más ofensivo. El desarrollo se vio alterado por diversas modificaciones tácticas: a los 67 minutos, Italia movió el banco buscando refrescar sus líneas con los ingresos de Niccolò, Fortini y Seydou, Fini, mientras que Luxemburgo realizó múltiples sustituciones en la segunda mitad para intentar igualar el marcador. Sobre el cierre, la tensión aumentó y se registraron amonestaciones, incluyendo una tarjeta amarilla a Dirk, Carlson de Luxemburgo por protestar y a Luca, Lipani de Italia por una falta.
Análisis estadístico
El dominio de la pelota estuvo repartido, con una leve superioridad de la visita que alcanzó el 52% de posesión frente al 48% del dueño de casa. Italia mostró mayor vocación ofensiva al registrar 15 tiros en total contra los 9 intentos de Luxemburgo. Sin embargo, la efectividad fue baja en ambos frentes, con solo 3 disparos a puerta para el conjunto ganador y apenas 1 para el local.
Precisión y juego aéreo
En cuanto al juego de pelota detenida, Italia sacó ventaja al generar 7 corners a lo largo del encuentro, superando los 4 que logró ejecutar Luxemburgo. A pesar de los constantes cambios tácticos implementados por ambos entrenadores hacia los minutos finales, el marcador se mantuvo inalterable tras el tanto inicial de Esposito, sentenciando el 0-1 definitivo a favor de la visita en tierras luxemburguesas.
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