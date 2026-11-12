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Italia venció 3-1 a Francia, por la Liga de Naciones 2026

Se midieron en un duelo donde Italia se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Italia venció 3-1 a Francia, por la Liga de Naciones 2026
Italia venció 3-1 a Francia, por la Liga de Naciones 2026

En una jornada vibrante disputada el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45, Italia logró una victoria fundamental ante Francia por 3-1. El encuentro se llevó a cabo en el Stadio Giuseppe Meazza, bajo el arbitraje de István Kovács. A los 10 minutos, Michael Olise abrió el marcador para los franceses, pero el dueño de casa reaccionó con determinación.

Italia, que presentó un esquema táctico de 4-3-3, logró empatar el partido a los 26 minutos cuando Francesco Pio Esposito marcó el primer gol tras asistencia de Nicolò Cambiaghi. En el complemento, los italianos sentenciaron el resultado ante una Francia que dispuso un 4-2-3-1. A los 63 minutos, Davide Frattesi anotó el segundo tras pase de Federico Dimarco, y finalmente, a los 75 minutos, Francesco Pio Esposito selló su doblete mediante un potente remate de penal.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad física y varias intervenciones desde el banco. A los 62 minutos, el técnico italiano refrescó el equipo con los ingresos de Antonio Vergara y Federico Dimarco por Sebastiano Esposito y Nicolò Cambiaghi, respectivamente. Por su parte, la visita intentó revertir la situación con múltiples modificaciones a los 77 minutos, incluyendo los ingresos de Junior Kroupi y Senny Mayulu, aunque sin éxito para vulnerar nuevamente la defensa local.

En cuanto a las estadísticas, Francia mantuvo una mayor posesión del balón con un 64,9% frente al 35,1% de Italia, que fue mucho más efectivo en los metros finales. En total, la visita disparó en 18 oportunidades, mientras que los locales lo hicieron en 11, aunque ambos equipos coincidieron con 5 tiros a puerta cada uno. El compromiso dejó claro que la eficacia ofensiva de los italianos fue el factor diferencial en el marcador final.

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