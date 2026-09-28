Italia venció 4-1 a Turquía, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 28 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Matli Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi, con el arbitraje de Michael Oliver. En un compromiso contundente, Italia logró superar con claridad a Turquía por un marcador de 4-1, demostrando una notable superioridad ofensiva a lo largo de los 90 minutos.

Goles y desarrollo estratégico

La superioridad italiana se tradujo rápidamente en el marcador. A los 9 minutos, Alessandro Bastoni marcó el 1er gol. A los 22 minutos, Davide Frattesi marcó el 2do gol. A los 27 minutos, Michael Kayode marcó el 3er gol tras asistencia de Francesco Pio Esposito. Ya en la segunda mitad, Baris Alper Yilmaz descontó para el local a los 47 minutos tras asistencia de Oguz Aydin, pero Francesco Pio Esposito sentenció el encuentro a los 50 minutos con el 4to tanto. En cuanto a lo táctico, los locales presentaron un esquema 3-4-3, mientras que la visita optó por un 4-3-3, logrando un mayor equilibrio y contundencia en los metros finales.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de Italia se vio reflejado especialmente en la efectividad frente al arco, registrando 8 tiros a puerta contra apenas 2 de Turquía, pese a que los dueños de casa mantuvieron una posesión del balón del 53,6%. El aspecto disciplinario también fue protagonista, con amonestaciones clave para Can Uzun, Baris Alper Yilmaz y Ozan Kabak por el lado turco, condicionando el despliegue defensivo durante gran parte del complemento.

Gestión de bancos y cierre

Ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas mediante numerosas sustituciones en la segunda etapa. Por el lado de Turquía, el ingreso de hombres como Abdülkerim Bardakci y Kerem Aktürkoglu buscó revertir la historia, mientras que Italia dosificó sus fuerzas con la entrada de jugadores como Gianluca Scamacca y Giovanni Di Lorenzo, asegurando el resultado hasta el pitazo final en esta jornada 2 de la Liga de Naciones.