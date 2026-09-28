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Japón venció 2-1 a Venezuela, por amistoso internacional

Se midieron en un duelo donde Japón se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de amistoso internacional; los detalles que hay que saber

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Japón venció 2-1 a Venezuela, por amistoso internacional
Japón venció 2-1 a Venezuela, por amistoso internacional

El encuentro se disputó el 28 de septiembre de 2026 a las 07.25 en el Edion Peace Wing Hiroshima, bajo el arbitraje de Tim Danaskos. En un partido vibrante, Japón logró remontar un marcador adverso frente a Venezuela para quedarse con la victoria por 2-1.

El desarrollo táctico presentó un duelo de esquemas cerrados: Japón saltó al campo con un 3-4-2-1, mientras que Venezuela optó por un 3-4-1-2. Tras una primera mitad pareja, el marcador se abrió apenas comenzado el complemento: a los 46 minutos, Kevin Kelsy marcó el primer gol para la visita tras una asistencia de Luís Balbo. La respuesta nipona fue inmediata; a los 49 minutos, Ayase Ueda igualó las acciones tras una asistencia de Junya Ito. El desenlace llegó en el tiempo de descuento, cuando a los 96 minutos, Ayase Ueda selló el 2-1 definitivo mediante un tiro penal.

El entrenador de Japón realizó múltiples modificaciones para refrescar el equipo, destacando el ingreso de figuras como Takefusa Kubo y Ritsu Doan al inicio y transcurso de la segunda mitad. Por su parte, Venezuela intentó sostener el resultado con los ingresos de Jesús Ramírez y Cristian Cásseres, aunque no lograron evitar la embestida final del elenco asiático. En cuanto a la disciplina, Ao Tanaka fue amonestado en el local, mientras que por el lado visitante vieron la amarilla Jon Aramburu y José Contreras.

En el balance estadístico, Japón mantuvo una ligera superioridad en la posesión con un 51,9% frente al 48,1% de Venezuela. Si bien el conjunto venezolano fue más incisivo al momento de buscar el arco, registrando 5 tiros a puerta contra 4 del local, la efectividad terminó inclinando la balanza para los dueños de casa. Asimismo, la visita dominó la pelota parada forzando 7 corners, en comparación con el único tiro de esquina ejecutado por los japoneses a lo largo de los 90 minutos.

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