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Japón venció 3-2 a Brasil, por amistoso internacional 2026

Se midieron en un duelo donde Japón se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen del amistoso internacional; los detalles que hay que saber

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Japón venció 3-2 a Brasil, por amistoso internacional 2026
Japón venció 3-2 a Brasil, por amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 07.15 en el National Stadium, bajo el arbitraje de Chuan Hui Jansen Foo. En una jornada cargada de emociones, Japón logró una victoria fundamental frente a Brasil por 3-2.

El desarrollo del juego mostró una intensidad destacada desde el inicio. A los 15 minutos, Takefusa Kubo marcó el primer gol tras asistencia de Ritsu Doan. Poco después, a los 19 minutos, Keito Nakamura amplió la ventaja tras asistencia de Shuto Nakano. Brasil reaccionó a los 33 minutos con un tanto de Vinícius Júnior, asistido por Bruno Guimarães. En cuanto a lo táctico, Japón saltó al campo con un 4222, mientras que la Verdeamarela optó por un 433. En el complemento, Vinícius Júnior volvió a anotar a los 75 minutos tras otra asistencia de Bruno Guimarães para igualar las acciones, pero sobre el final, a los 91 minutos, Tatsuhiro Sakamoto sentenció el triunfo nipón.

El cierre del partido estuvo marcado por la tensión y la indisciplina. A los 86 minutos, fueron amonestados Junnosuke Suzuki en el local y Endrick junto a Vinícius Júnior en la visita. En el tiempo de descuento, a los 91 minutos, el árbitro expulsó con roja directa a Raphael Dias Belloli y a otro jugador del conjunto brasileño por conducta violenta, lo cual terminó de inclinar el destino del encuentro a favor de los dueños de casa.

Analizando las estadísticas, Brasil dominó la posesión con un 57,9% frente al 42,1% de Japón y generó mayor peligro con 17 tiros totales y 6 a puerta, en comparación con los 8 intentos y 4 remates al arco del equipo vencedor. Sin embargo, la efectividad de Japón resultó decisiva, capitalizando sus ocasiones pese a haber ejecutado apenas 1 córner frente a los 9 que dispuso el seleccionado sudamericano.

LA NACION
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