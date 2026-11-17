El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 13.00 en el Suheim bin Hamad Stadium, con arbitraje de Saud Alsamhan. En un enfrentamiento que consolidó el buen rendimiento del conjunto ganador, Jordania logró superar a Australia por 2-0. A los 34 minutos, Mousa Mohammad Mousa, Suleiman Al Tamari marcó el 1 gol tras asistencia de Amer Rasem Adel, Jamous. Finalmente, a los 93 minutos, Ali Iyad Ali, Olwan selló el resultado tras una asistencia de Ghaith, Al Madadha.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos plantearon esquemas diferenciados: Jordania se dispuso con una formación 3412, mientras que Australia optó por un 541. El trámite se vio condicionado por la expulsión de Daniel Arzani, quien recibió una segunda tarjeta amarilla a los 79 minutos tras una falta previa a los 73. Ante la necesidad de refrescar el equipo, el entrenador de Jordania realizó múltiples cambios a los 75 minutos, destacando el ingreso de Ali Iyad Ali, Olwan por Mousa Mohammad Mousa, Suleiman Al Tamari y la variante obligada de Ahmad, Abd Rabbo por el lesionado Mohammad Majed Jamil, Abu Al Nadi.

Estadísticas del encuentro

A pesar de contar con una mayor posesión del balón, Australia no logró traducir ese dominio en peligro real, registrando solo un remate a puerta frente a los siete logrados por el equipo local. Las estadísticas comparativas reflejan la contundencia de Jordania:

Posesión: Jordania 41,9% contra 58,1% de Australia .

41,9% contra 58,1% de . Tiros totales: Jordania 13 disparos, mientras que Australia sumó 7.

13 disparos, mientras que sumó 7. Tiros a puerta: Jordania 7, Australia 1.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo fue una constante durante el cotejo. Además de la tarjeta roja para Daniel Arzani, fueron amonestados Yazan Mousa Mahmoud, Al Arab y Nizar Mahmoud Ahmed, Al Rashdan por el lado de Jordania. Con este resultado, el conjunto jordano cierra una jornada positiva tras mostrarse más preciso en la definición y ordenado en el planteo estratégico frente a un rival que se desdibujó tras quedar en inferioridad numérica en el tramo final del partido.