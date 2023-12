escuchar

Julián Álvarez no se cansa de sorprender al planeta fútbol. El delantero argentino sumó este viernes un título más a su asombroso palmarés: el Mundial de Clubes. Con una actuación excepcional en la final, en la que convirtió dos tantos, el primero de ellos cuando apenas transcurrían 40 segundos -el gol más rápido de la historia del certamen ecuménico de clubes-, y brindó una asistencia en el 4 a 0 ante Fluminense, la ‘Araña’ fue la gran figura en la primera consagración intercontinental del combinado citizen. Con apenas 23 años, ya ganó los trofeos más importantes que puede obtener un futbolista. Y va por más.

Quien lleva la N°9 en la selección argentina llegó a Manchester City en julio del 2022, proveniente de River Plate y, con el correr de los meses, se asentó en el equipo inglés con actuaciones destacadas y se convirtió en la debilidad de Pep Guardiola, el DT de la institución citizen, quien cada vez que tiene la oportunidad elogia su nivel y resalta sus virtudes. Ya se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, cita en la que se transformó en una pieza clave y anotó cuatro goles. Y ahora, también quedó en la cima del planeta, aunque en esta oportunidad a nivel clubes.

El nivel que la ‘Araña’ mostró durante los últimos 12 meses tanto en la selección nacional como en Manchester City, lo hizo merecedor de ser elegido entre los 10 candidatos a llevarse el Premio FIFA The Best, otorgado por la entidad madre del fútbol internacional al Mejor Jugador 2022, como así también en la gala del Balón de Oro 2023 (quedó 6° y 7°, respectivamente). Su olfato de gol es distintivo. Su presión, aún más. Incluso, es uno de los mejores -sino el mejor- del mundo en este último aspecto. No da una pelota por perdida. Pero tiene otras características imposibles de obviar. Este viernes, por ejemplo, convirtió un gol con el pecho, para sumarle algo más a su repertorio de cualidades. Cada día que pasa, agiganta más su figura.

Álvarez logró marcas que pocos pueden presumir. En primer lugar, convirtió goles en cada una de las competencias que disputó con la camiseta de Manchester City (Premier League, Community Shield, Champions League, EFL Cup, FA Cup y Mundial de Clubes, siendo el único jugador del equipo en anotar en seis competencias diferentes en la última temporada). Algo similar logró en River, en el que convirtió en cada torneo que jugó a excepción del Mundial de Clubes y la Copa de la Superliga (Liga Profesional/Superliga, Copa de la Liga Profesional/Copa Maradona, Libertadores, Copa Argentina y Trofeo de Campeones). Con la camiseta albiceleste, por su parte, hizo goles en amistosos, Eliminatorias y Mundial, pero no logró anotar en la Copa América ni en la Finalíssima, aunque sí levantó todos esos trofeos.

El festejo de Julián Álvarez tras anotar el primero de sus dos goles en la final del Mundial de Clubes - - AFP

Sin embargo, lo más llamativo es la cantidad de títulos que ganó a su corta edad. Levantó nada menos que ¡15 trofeos! en apenas ¡cinco años de carrera! Marcas envidiables si las hay. Y sueña con mucho más, aunque pareciese que ya rompió el juego. Ganó Copa Libertadores, Champions League, Copa América y los dos Mundiales, el de selecciones y el de clubes. Y en casi todos esos torneos -salvo en la Copa América-, fue una pieza clave. Sin lugar a dudas, en Calchín nació un hombre destinado al éxito deportivo. Y pareciera no tener techo.

Desde que llegó a Europa, a principios de la temporada 2022-23, Álvarez convirtió 25 goles y brindó 13 asistencias en 74 partidos disputados con el equipo dirigido por Pep Guardiola.

En River anotó 54 tantos y dio 31 asistencias en 122 encuentros jugados.

En la selección argentina, en tanto, hizo siete goles y repartió una asistencia en 28 cotejos.

Todos los títulos ganados por Julián Álvarez

Copa Libertadores 2018 (River)

(River) Recopa Sudamericana 2019 (River)

(River) Copa Argentina 2019 (River)

(River) Supercopa Argentina 2019 (River)

(River) Preolímpico Sudamericano 2020 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) Liga Profesional de Fútbol 2021 (River)

(River) Trofeo de Campeones 2021 (River)

(River) Copa América 2021 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) Finalissima 2022 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) Copa del Mundo 2022 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) Premier League 2022-23 (Manchester City)

(Manchester City) FA Cup 2022-23 (Manchester City)

(Manchester City) Champions League 2022-23 (Manchester City)

(Manchester City) Supercopa de Europa 2023 (Manchester City)

(Manchester City) Mundial de Clubes 2023 (Manchester City)

Julián Álvarez y el título más preciado de su corta carrera: la Copa del Mundo ganada con la selección argentina KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

