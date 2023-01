Kun Agüero vuelve al fútbol: cuándo juega y qué es la Noche Amarilla

escuchar

En diciembre de 2021, tras varios meses de inactividad por una arritmia cardíaca, Sergio ‘Kun’ Agüero anunció su retiro del fútbol. Jugó y ganó la Copa América 2021, pero no la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona. Sin embargo, en los últimos dos títulos fue igualmente uno más del plantel y así se mostró y lo hicieron sentir sus excompañeros en la albiceleste, el cuerpo técnico y, también, los hinchas. Desde que se despidió entre lágrimas a los 33 años por su problema en el corazón, nunca más volvió a ponerse una camiseta para jugar un partido 11 contra 11 y lo hará próximamente en la Noche Amarilla de Barcelona de Guayaquil, Ecuador.

El exdelantero fue invitado por la institución ecuatoriana a participar de su tradicional evento de principio de temporada en el que se presenta el plantel ante los simpatizantes. Será el sábado 28 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha y el argentino dirá presente para jugar unos minutos en el duelo que el local disputará contra Orense.

“Estoy ansioso por estar allí y divertirme, ya que estoy controlado por el tema de mi corazón y me siento muy bien. Tengo un chip para llevar el ritmo cardíaco por lo que podré jugar, ya que de hecho en 15 días también estaré en otro partido con mis amigos del otro Barcelona, el de España”, expresó el exfutbolista de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona de España en una entrevista que brindó a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, exjugador del Rojo de Avellaneda quien actualmente preside Barcelona de Guayaquil.

Agüero será la estrella invitada de la noche en una celebración donde desde 2016 el club acostumbra a contar con una “leyenda del fútbol mundial”. Anteriormente jugaron en la Noche Amarilla Carlos Tévez, Ronaldinho, Javier Mascherano, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Kaká y Diego Forlán.

En 2022 Carlos Tevez fue "la leyenda" invitada a la Noche Amarilla de Barcelona de Ecuador Twitter @BarcelonaSC

El argentino aclaró que podrá disputar unos minutos en la Noche Amarilla tras el susto que sufrió durante los festejos del Mundial Qatar 2022: “Me excedí en la final del Mundial de Qatar con los festejos, pero ahora estoy bien y podré jugar. Estando allá ya sabía de este partido en Ecuador, pero no dije nada para no romper la sorpresa”.

Barcelona de Guayaquil es uno de los equipos más importantes de Ecuador y actualmente lo dirige el argentino Fabián Bustos. Esta temporada jugará la Copa Libertadores y cuenta en su plantel con los futbolistas albicelestes Luca Sosa, Damián Díaz, el arquero Javier Burrai, Christian Ortiz y Jonatan Bauman. Los últimos tres llegaron recientemente a la entidad.

Qué es la Noche Amarilla

La Noche Amarilla es el evento que Barcelona de Guayaquil, Ecuador, lleva adelante cada año antes del arranque de la competencia oficial para presentar a su plantel, sus refuerzos y la indumentaria que utilizará en los certámenes por delante.

Se realiza ininterrumpidamente desde 1994, cuando comenzó como un evento de presentación del equipo para luego mutar a una fiesta muy esperada por los simpatizantes. Desde 2016 se invita a una “leyenda” y se le otorga una camiseta con el número del aniversario que la institución cumple ese año.

Carlos Alfaro Moreno es el argentino que preside Barcelona de Guayaquil actualmente

La carrera del Kun Agüero

15 años, un mes y tres días. Esa era la edad que tenía Sergio Agüero cuando debutó en la primera división de Independiente el 5 de julio de 2003. El entrenador que lo promovió a la máxima categoría fue Oscar Ruggeri, con lo que se transformó en el futbolista más joven en hacer su bautismo en el fútbol argentino, una marca que superó a la de Diego Maradona. A los 24 minutos del segundo tiempo del partido que disputaron el conjunto de Avellaneda y San Lorenzo, el delantero reemplazó a Emanuel Rivas. Aquel día, el Ciclón ganó 1 a 0, pero el muchacho con el número 34 exhibió pinceladas de jerarquía de jugador. En Independiente jugó 56 partidos y marcó 23 goles.

En 2006 se produjo su salto al exterior y desembarcó en Atlético de Madrid. En el club colchonero jugó durante cinco años, un total de 234 partidos, 101 tantos y dos títulos en su haber: una Europa League y una Supercopa de Europa. Pero se convirtió definitivamente en leyenda en Manchester City, en un fructífero período entre 2011 y 2021 en el que consiguió todo lo que se propuso, erigiéndose finalmente en el el máximo ídolo de la entidad inglesa. Los números y las consagraciones hablan por sí solos: en total jugó 389 encuentros y marcó 260 tantos, lo que lo elevó a ser el máximo goleador en la historia de los Ciudadanos. En ese lapso obtuvo 15 títulos, nada menos que cinco trofeos de Premier League, seis de Copa de la Liga de Inglaterra, tres Community Shield y una FA Cup. En la segunda mitad de 2021 pasó a Barcelona, llegó a jugar cinco partidos y marcó un gol: fue en la derrota por 2 a 1 ante Real Madrid.

Sergio Agüero ganó la medalla de oro con la Argentina en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 Chen jianyu - Imaginechina

Paralelamente, es insoslayable su paso por la selección argentina, porque arrancó en las categorías juveniles, en las que logró dos Mundiales con la Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007) y un año después se dio el gusto de lograr la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Al mismo tiempo, fue buscando su lugar en la selección mayor, siempre con la dificultad de tener que competir con otros grandes delanteros. Debutó en septiembre de 2006 y participó de los Mundiales de Sudáfrica 2010 (eliminado en cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018 (octavos de final). Además jugó cinco ediciones de la Copa América. Luego de dos subcampeonatos y un tercer puesto, se dio el gusto al igual que varios jugadores de su camada: en 2021 alzó el primer trofeo de este tipo y para él también, el único.

Kun jugó su último partido el 30 de octubre de 2021 ante Alavés por la Liga de España, cuando sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a pedir el cambio. Desde entonces, los médicos del club le indicaron un absoluto reposo deportivo durante 90 días para profundizar estudios que finalmente demostraron la existencia de una patología.

El palmarés de Agüero

Ganó 21 títulos en su carrera, la mayoría con Manchester City. El resto fueron con Atlético Madrid a nivel clubes y con las selecciones de la Argentina Sub 20 y mayor.

Sergio Agüero ganó 15 títulos con el Manchester City de los 21 que acumuló en su carrera CARL RECINE - POOL

Mundial Sub 20 2005 y 2007 (selección argentina).

Juegos Olímpicos 2008 (selección argentina).

UEFA Europa League 2009/10 (Atlético Madrid).

Supercopa de la UEFA 2010 (Atlético Madrid).

Premier League 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 y 2020/21 (Manchester City).

Community Shield 2012, 2018 y 2019 (Manchester City).

Copa de la Liga 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21 (Manchester City).

FA Cup 2018/19 (Manchester City).

Copa América 2021 (selección argentina).

LA NACION