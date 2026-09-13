Saltar al contenido principal
LA NACION

LA Galaxy empató 1-1 con Seattle Sounders FC, por la MLS

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 26 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA Galaxy empató 1-1 con Seattle Sounders FC, por la MLS
LA Galaxy empató 1-1 con Seattle Sounders FC, por la MLS

El enfrentamiento entre LA Galaxy y Seattle Sounders FC, llevado a cabo el 12 de septiembre de 2026 a las 23.30, finalizó en una igualdad 1-1. El encuentro, disputado en el Dignity Health Sports Park, contó con el arbitraje de Marcos de Oliveira.

Desarrollo y goles

El marcador se abrió a los 44 minutos, cuando Marco Reus convirtió un gol de penal para LA Galaxy. Ya en la segunda mitad, la paridad definitiva llegó a los 81 minutos, con un tanto de Paul Arriola para Seattle Sounders FC, tras una asistencia de Jordan Morris.

Movimientos tácticos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el resultado. En LA Galaxy, Marco Reus fue sustituido a los 79 minutos por Lucas Sanabria, mientras que sobre el final, a los 89, Maya Yoshida ingresó por la lesión de Sergi Roberto. Por su parte, en Seattle Sounders FC, el autor del gol, Paul Arriola, ingresó a los 79 minutos reemplazando al lesionado Dejan Joveljic.

Disciplina en el campo

El cierre del partido estuvo marcado por la intensidad defensiva del equipo visitante. En los minutos finales, Peter Kingston y Hassani Dotson, ambos jugadores de Seattle Sounders FC, fueron amonestados a los 94 y 97 minutos, respectivamente, tras cometer infracciones.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Así quedó conformada la final del US Open 2026
    1

    Así quedó conformada la final del US Open 2026

  2. Se fueron los últimos dos jugadores apartados de River: una inversión de 45 millones que... salió mal
    2

    Se fueron los últimos dos jugadores apartados de River: una inversión de 45 millones que... salió mal

  3. Los europibes que llegan de España e Italia con una Champions juvenil bajo el brazo
    3

    Juegos Suramericanos: Nicolás Marcipar y Bruno Galassi, los europibes de la selección argentina sub 19

  4. Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
    4

    Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026