LA Galaxy empató 1-1 con Seattle Sounders FC, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 26 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El enfrentamiento entre LA Galaxy y Seattle Sounders FC, llevado a cabo el 12 de septiembre de 2026 a las 23.30, finalizó en una igualdad 1-1. El encuentro, disputado en el Dignity Health Sports Park, contó con el arbitraje de Marcos de Oliveira.
Desarrollo y goles
El marcador se abrió a los 44 minutos, cuando Marco Reus convirtió un gol de penal para LA Galaxy. Ya en la segunda mitad, la paridad definitiva llegó a los 81 minutos, con un tanto de Paul Arriola para Seattle Sounders FC, tras una asistencia de Jordan Morris.
Movimientos tácticos
Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el resultado. En LA Galaxy, Marco Reus fue sustituido a los 79 minutos por Lucas Sanabria, mientras que sobre el final, a los 89, Maya Yoshida ingresó por la lesión de Sergi Roberto. Por su parte, en Seattle Sounders FC, el autor del gol, Paul Arriola, ingresó a los 79 minutos reemplazando al lesionado Dejan Joveljic.
Disciplina en el campo
El cierre del partido estuvo marcado por la intensidad defensiva del equipo visitante. En los minutos finales, Peter Kingston y Hassani Dotson, ambos jugadores de Seattle Sounders FC, fueron amonestados a los 94 y 97 minutos, respectivamente, tras cometer infracciones.
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