LA Galaxy venció 3-2 a Minnesota United FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Allianz Field, con el arbitraje de Sergii Demianchuk. En un compromiso vibrante, LA Galaxy logró remontar el marcador para superar a Minnesota United FC por 3-2. A los 12 minutos, Pablo Ruiz marcó el primer gol para la visita. Sin embargo, Minnesota United FC reaccionó y dio vuelta el resultado: a los 23 minutos, Marcus Caldeira marcó el segundo gol tras asistencia de Wil Trapp, mientras que a los 30 minutos, Kelvin Yeboah anotó el tercer gol a través de un penal.

La remontada definitiva

En la segunda mitad, la visita ajustó sus piezas para inclinar la balanza. A los 76 minutos, João Klauss de Mello marcó el segundo gol tras asistencia de Marco Reus. Poco después, a los 80 minutos, Marco Reus marcó el tercer gol tras asistencia de Lucas Felipe Calegari, sellando el resultado final. En cuanto a las modificaciones, el técnico visitante realizó movimientos clave: a los 59 minutos ingresaron João Klauss de Mello y Marco Reus, quienes terminaron siendo determinantes para el desenlace del partido.

Disciplina táctica

El rigor defensivo fue una constante durante el desarrollo. En el primer tiempo, Robert Taylor recibió una tarjeta amarilla a los 25 minutos. Por el lado del equipo local, Carlos Harvey fue amonestado a los 68 minutos por una falta. La dinámica del juego se vio alterada también por las variantes en el conjunto local; a los 73 minutos, Jefferson Díaz debió ingresar en reemplazo de Morris Duggan debido a una lesión, momento que precedió a la reacción ofensiva del equipo de Los Angeles.

Cierre de la jornada

Con este triunfo, LA Galaxy reafirma su buen presente en la jornada 27 de la MLS. El partido destacó por la efectividad en los metros finales de los dirigidos por el cuerpo técnico visitante, quienes supieron capitalizar sus chances en el tramo final del encuentro, dejando a Minnesota United FC sin capacidad de respuesta tras el gol de la victoria de Marco Reus.