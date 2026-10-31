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LA Galaxy venció 4-1 a Austin FC, por la MLS 2026

Se midieron en un duelo donde LA Galaxy se impuso con autoridad en la jornada 34 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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LA Galaxy venció 4-1 a Austin FC, por la MLS 2026
LA Galaxy venció 4-1 a Austin FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 18.00 en el Dignity Health Sports Park, con el arbitraje de Lukasz Szpala. En una demostración de contundencia ofensiva, LA Galaxy superó a Austin FC por 4-1 en el marco de la jornada 34 de la MLS. A los 10 minutos, João Klauss, de Mello marcó el 1 gol tras asistencia de Harbor, Tarczynski-Miller. Posteriormente, a los 38 minutos, Hirving, Lozano marcó el 2 gol tras asistencia de Marco, Reus. Ya en el complemento, a los 48 minutos, Robert, Taylor marcó el 3 gol tras asistencia de Marco, Reus, y a los 66 minutos, Sergi, Roberto marcó el 4 gol tras asistencia de Marco, Reus. Por el lado de la visita, a los 54 minutos, Ervin, Torres marcó el 1 gol tras asistencia de Micah, Burton.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas, con LA Galaxy utilizando un sistema 4-3-3 frente a un Austin FC que se paró con 3-4-3. El conjunto local mostró mayor fluidez, especialmente tras los ajustes del banco. A los 45 minutos, el entrenador movió el equipo: ingresó Robert, Taylor por Hirving, Lozano, una modificación táctica que resultó clave para ampliar la ventaja. Por su parte, la visita intentó reaccionar a los 63 minutos con el ingreso de Zan, Kolmanic por Przemyslaw, Placheta, pero el dominio local se mantuvo firme.

Disciplina y tarjetas

El juego tuvo momentos de alta intensidad que derivaron en amonestaciones y una expulsión sobre el cierre. Marco, Reus vio la tarjeta amarilla a los 86 minutos por parte de LA Galaxy. En el equipo visitante, Besard, Sabovic fue amonestado a los 22 minutos por una falta, mientras que Zan, Kolmanic recibió una tarjeta roja directa a los 95 minutos por lenguaje abusivo y juego brusco, complicando aún más el cierre para Austin FC.

Estadísticas del encuentro

El dominio de LA Galaxy se vio reflejado en las estadísticas finales del partido:

  • Posesión: LA Galaxy 56,3% contra 43,7% de Austin FC.
  • Tiros totales: LA Galaxy 18, Austin FC 12.
  • Tiros a puerta: LA Galaxy 10, Austin FC 2.
  • Tiros de esquina: LA Galaxy 7, Austin FC 5.

Esta superioridad en la generación de peligro permitió a LA Galaxy sellar un triunfo contundente ante su público.

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