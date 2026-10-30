Newman vs. Alumni, en vivo, por las semifinales del Top 14 de URBA: el minuto a minuto del partido
Los últimos dos campeones se enfrentan por un lugar en la definición; el vencedor jugará por la corona contra el ganador de CASI vs. Hindú
Final del primer tiempo
No pide palos Newman en un penal faltando un minuto, la juega y busca avanzar con la pelota, pero la pierde a pasos de los palos con un knock-on. El primer tiempo se va con un scrum que siquiera puede jugarse porque el Bordó se anticipó dos veces. Al descanso, Alumni, que tira la pelota afuera, se va ganando por 20-10.
Penal anotado para Alumni, que saca más diferencia
Avanza con un maul Alumni, hay una falta, algunos golpes y los Caranchos amplían la ventaja con otro penal: Canzani pone el 20-10.
Penal de Alumni que tiene impecable dirección: 17-10
Hay penal para Alumni y Canzani, eficaz, acierta los palos para aumentar la ventaja: 17-10.
Try y conversión para Alumni, que vuelve al frente
Ataca Alumni por el centro, va para adelante y cerca del ingoal logra mover la pelota para otro try de Cubilla, asistido genialmente por Díaz Luzzi. Canzani acierta los palos y convierte. Vuelve a sacar ventaja: 14-10.
Try y conversión para Newman: 10-7
Daireaux asistió con categoría con el pie, de rastrón, y llegó Marolda para apoyar el try. Pese a la dificultad, Gutiérrez Taboada convierte y vuelve a pasar Newman adelante: 10-7.
Try y conversión de Alumni: gana por 7-3
A la salida de un scrum, Alumni marca el primer try del juego. Lo hace Nacho Cubilla. Y convierte Canzani, para establecer el 7-3 para el conjunto de Tortuguitas.
De penal, Newman pasa al frente
Gutiérrez Taboada acierta los palos y pone el 3-0 para Newman con un penal.
¡Se juega!
Kick off de Alumni. Está en marcha la primera semifinal del Top 14 de las URBA.
¡A la cancha!
Los equipos ingresan al campo de juego. Se viene la primera semifinal en la cancha de CASI.
El equipo inicial de Alumni
Guillermo Ibáñez, Juan Pablo Bianchi y Federico Schacht designaron el siguiente equipo titular en Alumni: Bautista Canzani; Ramón Fuentes, Tomás Cubilla, Filippo Testoni y Mateo Castanier; Joaquín Díaz Luzzi y Rocco Testoni; Juan Patricio Anderson, Santiago Neyra e Ignacio Cubilla; Sebastián Fauve y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Juan Cruz Bottoni. Son suplentes Santiago González Iglesias, Tomás Passerotti, Joaquín Pascual Viale, Santiago Montagner, Santiago Alduncín, Francisco Bottoni, Máximo Castrillo y Máximo Lamelas.
Así forma Newman
La alineación de Newman para esta noche es la siguiente: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Simón Prince, Benjamín Lanfranco y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey (capitán) y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince. Los suplentes serán Jerónimo Ulloa, Florencio Llerena, Lucas Nava, Jerónimo Ureta, Francisco Lascombes, Manuel Lozano, Isidro Bosch y Fermín Perkins. Lo entrenan Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.
Cómo llega Alumni
Alumni tuvo un comienzo dubitativo y mejoró notoriamente en la segunda parte del año, cuando tuvo el plantel completo. Su goleada a SIC fue clave para clasificarse, porque le permitió quedarse con la cuarta plaza tras igualar ambos en la tabla. Ganó 17 partidos y perdió los otros nueve. Su goleador fue Bautista Canzani, con 256 tantos, mientras que Tomás Bivort, con 20, fue el que más tries anotó.
Cómo llega Newman
Con una campaña espectacular y el récord de 23 partidos sin derrotas para el club, Newman llega a la semifinal con el objetivo de defender el título que obtuvo en la temporada 2025. En la etapa de clasificación ganó 24 partidos, empató uno (CUBA) y perdió el restante (SIC). El máximo goleador del equipo fue Gonzalo Gutiérrez Taboada, con 286 puntos, y su tryman, Beltrán Salese, obtuvo 21 conquistas.
Bienvenidos a la cobertura de Newman vs. Alumni, semifinal del Top 14
Bienvenidos a la cobertura de la primera semifinal del Top 14 de la URBA, que Newman y Alumni jugarán en La Catedral desde las 20.10. El ganador avanzará a la definición y la protagonizará ante el ganador de CASI vs. Hindú, que se jugará este sábado. El encuentro de este viernes, arbitrado por Mauro Rossi, será transmitido en vivo por ESPN 4 y la señal paga de Disney+ Premium. Desde este espacio, en LA NACION, daremos información minuto a minuto de lo más destacado.
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