Newman vs. Alumni, en vivo, por las semifinales del Top 14 de URBA: el minuto a minuto del partido

Bienvenidos a la cobertura de la primera semifinal del Top 14 de la URBA, que Newman y Alumni jugarán en La Catedral desde las 20.10. El ganador avanzará a la definición y la protagonizará ante el ganador de CASI vs. Hindú, que se jugará este sábado. El encuentro de este viernes, arbitrado por Mauro Rossi, será transmitido en vivo por ESPN 4 y la señal paga de Disney+ Premium. Desde este espacio, en LA NACION, daremos información minuto a minuto de lo más destacado.