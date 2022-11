La reacción de Lautaro Martínez cuando le preguntaron sobre las opiniones del Kun Agüero

escuchar

En la previa al duelo contra México, a disputarse este sábado, desde las 16, en el marco de la segunda fecha del grupo C, el delantero Lautaro Martínez participó de la habitual conferencia de prensa donde contestó preguntas de toda índole... algunas inesperadas. Entre las habituales consultas, el jugador del Inter de Milán respondió diversas cuestiones referidas a su análisis y a lo que significó la dura derrota, en el estreno, ante Arabia Saudita.

Al desarrollarse este evento, que suele tener lugar en el día anterior al encuentro, Martínez fue consultado por una declaración de Sergio “Kun” Agüero al programa Equipo F (ESPN) donde el exjugador puntualizó en las acciones ante el elenco árabe y en la participación del Toro, al cual lo mencionó como un jugador que no se adaptó a las necesidades del debut y Lionel Scaloni no lo debería haber incluido en el once inicial.

Lautaro Martínez habló sobre las declaraciones del Kun Agüero sobre el partido contra Arabia Saudita Aníbal Greco - LA NACION

“El partido no era para Lautaro (Martínez). Cuando sos 9 tenés que ver lo que pasa, estar atento a un rebote y eso es lo que tenía que hacer él, fijar a los dos centrales. Si él baja, como pasó, junta a todos y esa era una función para Leo (Messi)”, detalló el Kun ante la mirada de Óscar Ruggeri y Hernán Crespo, dos panelistas del programa con experiencia en la selección argentina.

A raíz de este antecedente, el periodista Elio Rossi le consultó a Lautaro acerca de esta declaración, que generó polémica, en los medios de comunicación y recibió una contundente negativa del goleador de La Scaloneta: “No lo escuché al Kun, pero es una opinión de él”.

Luego de disipar cualquier tipo de intercambio verbal, Martínez continuó con su punto de vista sobre la inesperada derrota en el inicio de la competencia: “Arabia nos achicaba el campo, a veces nos apuramos mucho a jugar la pelota en profundidad y por eso tuvimos tantos fuera de juego”.

La interrupción a una pregunta y la risa del delantero

Luego de subrayar que no escuchó al Kun Agüero, el atacante, que se perfila para seguir como titular en el encuentro ante México, atravesó un curioso momento cuando la organización de la conferencia de prensa interrumpió al periodista Elio Rossi, que quería repreguntarle una cuestión sobre la estrategia del equipo.

Lautaro Martínez en la conferencia de prensa brindada este viernes en Qatar

Acto seguido, Lautaro, con una gesto sonriente, miró a Rossi y continuó con su análisis sobre su actuación en la derrota por 2-1 contra Arabia Saudita: “Intentamos ajustar algunos detalles y jugar por los costados. En el primer tiempo lo hicimos, pero nos faltó mucha precisión. En el segundo, después de los dos goles que recibimos, el partido cambió y eso son los detalles que hablo para seguir mejorando y ajustar para los partidos que vienen”.

Tras una serie de preguntas, Martínez abandonó la conferencia de prensa, a la que asistió junto con Nicolás Novello, jefe de prensa de la selección argentina, y se focalizará en lo que será un nuevo entrenamiento de este viernes, con las miras puestas en lograr una victoria -necesaria- ante México.

LA NACION