Oscar Ruggeri no se guardó nada y le mandó un mensaje a Rodrigo De Paul antes del partido con México

escuchar

Oscar Ruggeri sorprendió a todos sus compañeros de 90 minutos de fútbol (ESPN) cuando pidió la palabra en pleno programa para hacer algo poco habitual. El campeón del mundo en México 86 simplemente solicitó el micrófono para dirigirle un visceral mensaje al futbolista de la selección nacional, Rodrigo De Paul, en la previa del trascendente partido que la Argentina va a jugar contra México el próximo sábado. “Sos fundamental y te necesitamos”, le dijo el cabezón al mediocampista.

Todavía conmovidos por la derrota de la selección de Lionel Scaloni contra Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022, el conductor del programa, Sebastián “Pollo” Vignolo y el resto de los integrantes del mencionado ciclo televisivo discutían sobre el futuro partido del combinado nacional contra el conjunto azteca.

Oscar Ruggeri motivó a Rodrigo De Paul con sus palabras antes del partido del sábado: "Sos fundamental", le dijo captura ESPN

En plena discusión por los cambios que debían hacerse o las fórmulas que debía seguir el equipo para vencer a Mexico, Ruggeri hizo una interrupción que nadie esperaba. “Yo le quiero hablar a De Paul. Le quiero hablar a De Paul”, dijo el exdefensor River, Boca y la selección. “A (Lionel) Messi no, porque sé que va a estar bien”, añadió el ex DT de San Lorenzo, ante el asombro de sus compañeros.

“¿Le vas a hablar a De Paul?”, inquirió Vignolo. “Sí, le quiero hablar y decirle...”, dijo Ruggeri, y se interrumpió. Luego de un breve silencio en el que meditó lo que iba a decir, el exfutbolista y DT se dirigió directamente al hombre del Atlético de Madrid, que es un estandarte del mediocampo albiceleste, pero que no tuvo un buen debut ante Arabia. “Mirá, De Paul, sos fundamental para el equipo. Pero fundamental. Te necesitamos”, arrancó el Cabezón, y añadió: “(Sos) ese motorcito que no para, que está donde está la pelota, de salida, que la agarrás... tenés que volver a eso porque vos lo hiciste desde no sé cuánto hace que estás con Scaloni”.

“Lo hizo en la final de la Copa América. Fue el mejor de la selección”, intervino Morena Beltrán. “Lo hizo en todos lados”, remarcó Ruggeri, siempre con su estilo enfático.

Rodrigo De Paul no tuvo un desempeño destacado en el debut de la selección contra Arabia Saudita el pasado martes en Lusail Aníbal Greco - La Nación

Luego, el Cabezón dejó de dirigirse directamente a De Paul y envió un mensaje a todos los mediocampistas del seleccionado. “El equipo necesita ese medio -dijo-. Muchachos, los que juegan en el medio, necesito que ese medio se haga cargo, que agarre la pelota, que no se la dejen a los centrales mucho tiempo, que se muevan, que hagan jugar al equipo. Cuando hagan jugar al equipo, Messi después aparece sin problemas”.

Rodrigo De Paul es un estandarte de la selección nacional y fue fundamental en la Copa América que obtuvo el conjunto de Lionel Scaloni en 2021 Instagram: @rodridepaul

Luego, cuando Diego “Chavo” Fucks le aclaró a Ruggeri que contra Arabia los saudíes habían aislado a Messi y a De Paul, Ruggeri retomó la palabra para hablarle otra vez al novio de Tini Stoessel: “Podés dar el pase mal. Y el segundo. Pero la cabeza... como sos vos. Agarrala otra vez y pedila otra vez, que no pasa nada”.

“Necesitamos eso, porque es una final del mundo para ustedes”, expresó el campeón del Mundo de México ‘86 y subcampeón en Italia ‘90. “Es la final del mundo y yo confío plenamente en que ustedes, que nos ilusionaron a nosotros con ese equipo que nos trajo hasta acá, ustedes y ese equipo tienen que aparecer, tienen que demostrarlo. Ahora. El sábado. Listo”, remató el Cabezón, tan serio como vehemente.

LA NACION