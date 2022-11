Kun Agüero analizó la derrota de Argentina y apuntó contra Scaloni: “El partido no era para Lautaro Martínez”

escuchar

Desde Doha, Qatar, el exjugador Sergio “Kun” Aguero se tomó unos minutos para analizar lo que fue la inesperada derrota de la selección argentina a manos de Arabia Saudita por 2-1, en el marco del primer encuentro del grupo C del Mundial. A pesar del gol de Lionel Messi, la albiceleste padeció la incidencia del VAR en varias acciones del juego y en el complemento, con una imagen sumamente irreconocible, sufrió la presión de un conjunto que basó su estrategia en el juego físico para sacar ventaja.

En diálogo con el programa Equipo F (ESPN), conducido por Sebastián Vignolo, Agüero marcó su punto de vista sobre la inclusión de Lautaro Martínez en la formación titular e intercambió posturas junto a Óscar Ruggeri y Hernán Crespo, dos deportistas que disputaron un Mundial y conocen del paño.

Para abrir el juego, Ruggeri, quien, anteriormente, brindó su parecer acerca del duro revés que vivió la selección argentina, le aseguró a Agüero que él, en caso de estar en actividad, sería el primer cambio en medio del partido: “Ahora no jugás, pero seguramente ibas a ser (para Scaloni) uno de los primeros cambios para ingresar a la cancha”.

"EL PARTIDO NO ERA PARA LAUTARO" El Kun Agüero y Hernán Crespo analizan el desempeño de Martínez en el debut en #Qatar2022.@ESPNFutbolArgpic.twitter.com/lGN85fdc0d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2022

A partir de ese momento, el Kun recibió el pie para introducir su análisis: “Está bueno eso que preguntas. El partido no era para Lautaro (Martínez). Cuando sos ‘9′ tenés que ver lo que pasa, estar atento a un rebote y eso es lo que tenía que hacer él, fijar a los dos centrales. Si él baja, como pasó, junta a todos y esa era una función para Leo (Messi)”.

Atento a sus declaraciones, Vignolo interpretó las palabras y dedujo: “Era un partido incómodo para el ‘9′” y Agüero, conocedor de esa posición, sentenció: “Es imposible jugar así. Él tiene que jugar de afuera para adentro”.

En continuado, en un constante ida y vuelta de opiniones, Crespo brindó un análisis más minucioso en base a su experiencia y con el bagaje que consiguió como director técnico: “En este caso, Lautaro se debía quedar parado y que el juego vaya por afuera. Vos ahí tenés que estar atento a dónde va a ir la pelota, mientras se elabora, con profundidad, por las bandas. El delantero tiene que distraer a los centrales, ocuparlos y empujar la pelota si viene un centro atrás”.

El día que tomó la decisión de comunicar su retiro

Bajo la misma temática del deporte que lo mantuvo activo durante años en el fútbol de elite, Agüero recordó cómo fue el momento que debió tomar la decisión de abandonar la actividad profesional por un problema de salud. “Una semana antes del anuncio estaba tranquilo, meta risas, prendía el stream y me divertía. Pero, después, cuando ves la imagen de la conferencia arranco llorando”, contó el Kun ante la mirada del staff periodístico de ESPN.

"SE ME VINO A LA CABEZA QUE NO IBA A JUGAR MÁS Y EMPECÉ A LLORAR" El Kun Agüero recuerda el día que tuvo que anunciar su retiro de la actividad profesional.@ESPNFutbolArgpic.twitter.com/lLOwCApUNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2022

Y, en esa misma línea, continuó: “No quería llorar, es más, pensé en hablar bien, tranquilo, hasta que apareció Laporta (presidente del Barcelona) y me dijo ‘bueno, es tu día, sentite orgulloso de esta decisión’. A partir de ese momento empecé a recordar que no iba a jugar más y no quería entrar a la conferencia”.

“Desde que me retiré empecé a mirar el teléfono, a ver cómo iba el Manchester City, el Barcelona, pero no miraba los partidos. Después de dos meses me fui a la Argentina y otros países a pasar unos días porque lo necesitaba”, cerró.

