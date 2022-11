Es argentino y como hobbie creó las parrillas que la selección usa en Qatar: “No lo podemos creer”

escuchar

A lo largo y ancho del mundo, algunas palabras tienen una asociación directa con un país o región. En el caso de la Argentina pueden existir dos maneras rápidas de identificarse: con el fútbol, al nombrar a Lionel Messi o Diego Maradona, y con la gastronomía, donde la palabra asado invita a la unión.

En las concentraciones se volvió un ritual hacer un asado. Símbolo de encuentro entre las partes, esta comida reúne a los coterráneos en todas partes del mundo. Una prueba de ello es la delegación de la selección argentina que se encuentra en Qatar, en la víspera de un nuevo Mundial que genera una ilusión suprema en el plantel y en los fanáticos.

Con diferentes cortes de carne y algunas verduras que empiezan a ganar lugar en las brasas, los jugadores se sienten a gusto con esta costumbre y por eso la Asociación del Fútbol Argentino decidió complacerlos al llevar varias parrillas al complejo hotelero donde están alojados.

Luego de crear su emprendimiento en 2018, Julián Lanzillotta, casi sin quererlo, se adentró en un mundo donde, con manía, según su testimonio, empezó a crear fogoneros, con forma de discos grandes que emulan a una cocción a la estaca. Cuatro años después, su invención viajó, sin escalas, a Qatar donde, por ejemplo, Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico muestran en sus redes sociales cómo cocinan para el resto del grupo.

“Un día se contactó por el Instagram de la AFA una persona llamada Rodrigo Olivera, que me contó el proyecto que tenían, el cual incluía llevar cuatro parrillas que eran más tradicionales y no fogoneros. Al ser la selección me encargué de armar un diseño particular y me pidieron varios presupuestos para formalizar la operación”, le contó Lanzillotta a LA NACION.

Nicolás Tagliafico, en su Instagram, con un asador creado por Julián Lanzillota

Y continuó: “Querían evaluar otras alternativas más además de nuestro proyecto, pero las nuestras les encantaron. Cuando nos eligieron no lo podíamos creer, así que armamos cuatro parrillas exportables, mandamos un fogonero al que llamamos Floky y varios accesorios de regalo a ver si los jugadores se animaban a cocinar”.

Una mención en Instagram que lo catapultó a la fama

Como un hobbie, Julián decidió crear una parrilla y llevarla al club de rugby Mariano Moreno. Luego de dejarla instalada, se dispuso a jugar un partido y, al finalizar, previo paso por el vestuario, observó que alrededor de 100 personas se agolpaban para sacarle una foto al asador.

A partir de ese momento comenzó a investigar en el mercado, no encontró productos similares y decidió avisarle a su hermano Nicolás que le hiciera un logo para abrirse una cuenta de Instagram que, actualmente, tiene 297 mil seguidores.

Julián creó un negocio en el año 2018 y al día de la fecha tiene 300 mil seguidores en Instagram Foto: Gentileza Julián Lanzillota

El primer hit que él recuerda, y que le dio una visibilidad enorme, fue cuando invitó a su casa a comer un asado a Nicolás Laprovittola, jugador de la selección de básquet de la Argentina, quien, encantado con su invención, decidió sacarle una foto y mencionarlo en Instagram.

“Él fue mi primer influencer. A partir de ahí me empezaron a agregar un montón de personas; los chicos de Locos por el Asado, por ejemplo. Y después comenzaron a llegar los futbolistas como los hermanos Funes Mori, Zuculini y otros más”, destacó.

De fútbol, poco y nada... hasta ahora

En diálogo con este medio, Julián aseguró que su vínculo con el fútbol era nulo. Sin tener afinidad por ningún club, este deporte, tan popular en el país, le importaba lo justo y necesario. Al adentrarse en el mundo de la gastronomía entendió que los futbolistas eran los clientes ideales para su crecimiento.

“¿Y este qué onda, quién es?”, le consultó Julián, hace unos años, a su cuñada Male, al ver que varias personas del medio le consultaban por mensaje de Instagram. “Ese es D’Alessandro, jugaba en River”, le contestó, emocionada y atónita, ante la trascendencia que empezó a lograr y él sin inmutarse.

La popularidad avanzó a pasos agigantados. Sus productos llegaron a Bruno Zuculini, Martín Palermo, Rolando Schiavi, Rodrigo De Paul y a otros deportistas consagrados de otros deportes como Manu Ginobili y Diego Schwartzman, entre otros tantos, que según su cálculo estimado llegan a 100.

Manu Ginóbili posa junto a la parrilla creada por Fuegos JL Foto: Gentileza Julián Lanzillota

En el caso particular de Ginobili, la entrega fue presencial en Texas, Estados Unidos, donde, por el crecimiento de este negocio lo obligó a tener una sucursal por esas latitudes.

Junto a 30 empleados, Julián Lanzillotta disfruta el crecimiento de su marca y la soledad del sur del país. La pandemia lo obligó a cambiar la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por los paisajes de Villa La Angostura, donde también observa, a la distancia, cómo Nicolás Tagliafico, defensor de la selección argentina, coloca cuatro leñas en una de sus creaciones y arma un pequeño fuego para disfrutar de un asado.