La Serena venció 1-0 a Palestino, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 en el Estadio La Portada a las 15.00, con el arbitraje de José Cabero. En un partido de trámite cerrado, La Serena logró quedarse con la victoria ante Palestino, asegurando los tres puntos en disputa dentro de esta fecha del campeonato nacional.

La emoción central del encuentro llegó durante el segundo tiempo. A los 65 minutos, Diego Rubio marcó el 1 gol del partido, desatando la alegría en los aficionados presentes. Tras la apertura del marcador, el técnico local buscó refrescar el esquema con variantes estratégicas: ingresaron Ángelo Henríquez por Diego Rubio y Fernando Dinamarca por Yahir Salazar. Por el lado de la visita, Palestino intentó revertir la situación con los ingresos de Gonzalo Tapia y Bryan Carrasco a los 63 minutos, pero no lograron vulnerar la valla rival.

El juego se caracterizó por la intensidad en la mitad del campo, lo que obligó a una disciplina táctica constante. Durante la primera mitad, el conjunto de Palestino sufrió el rigor defensivo con amonestaciones tempranas para Nicolás Meza (7'), José Bizama (30') y Sebastián Gallegos (35'), quienes fueron condicionados por el juez José Cabero para el resto del compromiso.

Hacia el cierre del encuentro, ambos equipos agotaron sus modificaciones en busca de alterar el resultado. En La Serena, se destacaron los ingresos de Matías Pérez, Alexander Oroz y Milovan Velásquez sobre los minutos finales, mientras que Palestino sumó a Marcelo Eggel, Joe Abrigo y Martín Araya para intentar emparejar las acciones. Finalmente, el 1-0 se mantuvo inamovible, consolidando la victoria de La Serena sobre Palestino en el cierre de esta jornada.