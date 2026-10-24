La Serena venció 3-1 a Deportes Concepción, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 12.30 en el Estadio La Portada, con arbitraje de Mathías Riquelme. En una jornada destacada de la Primera División Chile, La Serena logró imponerse por 3-1 ante Deportes Concepción. A los 14 minutos, Matías Marín marcó el primer gol del partido. Posteriormente, a los 21 minutos, Jorge Henríquez igualó transitoriamente para la visita. Sin embargo, Matías Marín volvió a aparecer a los 37 minutos para marcar su segundo tanto tras una asistencia de Rafael Delgado, mientras que a los 84 minutos, Jeisson Vargas sentenció el resultado mediante un gol de penal.

Acciones destacadas y desarrollo táctico

El partido estuvo marcado por la indisciplina de la visita, especialmente tras la expulsión de Yonatan Rodríguez, quien vio la segunda tarjeta amarilla a los 40 minutos tras una falta previa a los 4. Otras amonestaciones relevantes incluyeron a Francis Mac Allister y Matías Marín en el local, además de Ariel Cáceres y Fausto Grillo en el equipo visitante. En cuanto a las variantes, a los 65 minutos, el entrenador de La Serena movió el banco: ingresó Sebastián Díaz por Francis Mac Allister. Por el lado de Deportes Concepción, tras el descanso, ingresó Misael Dávila por Aldrix Jara para intentar revertir la desventaja numérica y en el marcador.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de La Serena se hizo evidente a medida que transcurrían los minutos, aprovechando el hombre de más tras la expulsión en Deportes Concepción. A pesar de los intentos del conjunto visitante por equilibrar las acciones, la efectividad mostrada por Matías Marín en el primer tiempo fue determinante para inclinar la balanza. Las sustituciones finales de La Serena, incluyendo el ingreso de Ángelo Henríquez y Milovan Velásquez sobre el tiempo de descuento, buscaron asegurar la posesión y cerrar el trámite del compromiso sin mayores sobresaltos.

Cierre de la jornada

Con este triunfo, La Serena reafirma su buen presente en la competencia local, consolidando un rendimiento sólido en casa ante su gente. Por su parte, Deportes Concepción sufrió las consecuencias de la temprana inferioridad numérica, lo que condicionó su estrategia durante gran parte del segundo tiempo. El resultado final de 3-1 refleja la capacidad del equipo ganador para capitalizar sus oportunidades y gestionar el ritmo del juego ante un rival que se desdibujó tras los incidentes disciplinarios.