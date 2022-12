Las apuestas de Argentina vs. Australia: las cuotas, los últimos pronósticos y quién es el favorito

escuchar

Este sábado, la selección argentina enfrenta a Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido, que cuenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, comienza a las 16 (hora argentina) y se disputa en el Estadio Ahmed bin Ali. Lionel Scaloni, el entrenador del elenco albiceleste, mantendrá la base del equipo que derrotó a Polonia por 2 a 0 en la última fecha del grupo C, pero aún mantiene una duda sobre quién será el reemplazante de Ángel Di María, que no será de la partida por una molestia en el cuádriceps. La Argentina parte como favorita tanto en los pronósticos deportivos como en las predicciones matemáticas.

Lionel Messi lleva dos goles en lo que va de la Copa del Mundo; será titular ante Australia Aníbal Greco - La Nación

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a la etapa de eliminatorias luego de finalizar en lo más alto del grupo C. Logró seis unidades gracias a dos partidos ganados y uno perdido. En el debut, sufrió un traspié ante Arabia Saudita, ante el que fue derrotado por 2 a 1 con un gol de Lionel Messi de penal (los tantos del elenco árabe fueron convertidos por Salem Al Dawsari y Saleh Al-Shehri); en la segunda fecha derrotó a México por 2 a 0 con conversiones de Messi y Enzo Fernández; mientras que en la última jornada venció 2 a 0 a Polonia con anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El combinado oceánico, por su parte, dio el batacazo y finalizó segundo en el grupo D. Cosechó seis puntos gracias a dos partidos ganados y uno perdido. Fue derrotado por Francia 4 a 1 en el partido inaugural con un gol de Craig Goodwin (los goles franceses los convirtieron Olivier Giroud en dos oportunidades, Kylian Mbappé y Adrien Rabiot); en el segundo compromiso derrotó 1 a 0 a Túnez con gol de Mitchell Duke; mientras que en el último encuentro derrotó a Dinamarca por 1 a 0 con un tanto de Mathew Leckie.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección albiceleste es la favorita para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.25. Un triunfo del equipo australiano, por su parte, paga cerca de 17.72; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 6.96 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

Nicolás Otamendi será titular frente a Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Argentina, con un 73,6% de posibilidades. Por su parte el combinado oceánico tiene un 9,6% de chances según el análisis matemático.

Formación de la Argentina vs. Australia

En el último ensayo táctico que realizó el equipo, el entrenador dejó entrever algunos indicios y ahí se pudo interpretar que volvería a tocar el equipo. Scaloni volvió a dejar en claro que no le teme a las variantes y que ya no tiene contemplaciones para los que no están plenos físicamente. Si bien el DT dijo que esperará a Di María hasta último momento, en el mientras tanto probó alternativas que, teniendo en cuenta cómo se expresó hasta acá, pueden interpretarse como posibilidades ciertas de estar desde el arranque este sábado.

Ángel Di María no será de la partida en el enfrentamiento entre la Argentina y Australia Aníbal Greco - LA NACIÓN

En ese escenario, la elección de Lionel Scaloni para conformar el equipo sin Di María, en el primer movimiento táctico, fue probar a Alejandro ‘Papu’ Gómez primero, y a Ángel Correa después, siempre con la intención de mantener el 4-3-3 que suele utilizar. La sorpresa llegó minutos después, cuando modificó el esquema para el ingreso de Leandro Paredes. De esta manera, paró al equipo con un 4-4-2 clásico.

Sin embargo, en las últimas horas apareció la información de que el entrenador pujatense tendría en mente la posibilidad de salir a jugar ante Australia con dos delanteros natos y con Lionel Messi por detrás de ellos, por lo que se mantiene latente la chance de que Lautaro Martínez sea parte del once inicial. De esta manera, el equipo podría formar con: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

