Selección argentina: se activó el plan Di María y Scaloni probó alternativas de nombres y de esquema

DOHA (Enviado especial).- Lo inquieta el tiempo de descanso. La mirada perdida en el césped de la cancha de entrenamiento en la Universidad de Qatar deja en evidencia que la selección argentina está pendiente del duelo con Australia por los octavos de final, pero lo intranquiliza el corto período de recuperación que tuvieron a disposición. En el entrenamiento previo a cada duelo de esta Copa del Mundo, Lionel Scaloni tuvo cierta claridad de qué futbolistas podía poner el campo de juego. Ahora, su estrategia se orienta en qué jugadores están bien físicamente para volcarlo al terreno. Y en ese contexto, como la participación de Ángel Di María pende de un hilo, se activó el plan de contingencia. Está claro que no hay tiempo que perder ni margen para las equivocaciones.

Hubo pocos gestos distendidos, quizá por la tensión el compromiso que se avecina. En el módulo 3 de la Universidad de Qatar, se pudo ver a Lionel Messi divertirse con Rodrigo De Paul, pero de manera muy medida. Unos metros más lejos, Enzo Fernández le hizo alguna broma a Julián Álvarez, pero sin los gritos que se desataron hace algunos días. La práctica, lejos de las cámaras tuvo su momento más importante cuando el entrenador empezó a imaginar qué equipo podría diseñar para jugar ante Australia, en el estadio Ahmad Bin Ali. En ese momento, comenzó a mover las piezas sobre el tablero.

Lionel Scaloni buscó variantes de nombres y de esquema ante la eventual ausencia de Di María Aníbal Greco - La Nación

El césped cargado de varillas que oficiaron de obstáculos a sortear por los futbolistas daba la apariencia de que la selección argentina iba a dedicar la práctica a realizar tareas físicas. Sin embargo, el entrenador se vio obligado a pensar en los cambios, tanto de nombres como de estrategias. Pero sin demasiado tiempo para saber cómo están realmente sus jugadores, la tarea continuó y se intensificó afuera del campo. Así, el cuerpo técnico midió a cada futbolista dentro de la cancha y en la intimidad para determinar cómo están para el gran choque por los octavos de final.

Por eso pasaron por la habitación de Lionel Messi, la B-201, que no comparte con un compañero, una medida que adoptó el capitán desde que Sergio Kun Agüero no es parte de la selección. También se detuvieron un rato en la B-202, donde están Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi y más tarde, en la B-204, que está justo enfrente, porque también querían charlar un rato con Leandro Paredes y en especial con Ángel Di María, que en el arranque del último entrenamiento no se movió en el arranque con sus compañeros y estuvo más tiempo en el gimnasio y en kinesiología, junto con Walter Insaurralde.

El diseño de las habitaciones, en módulo 1 de la Universidad de Qatar, también está completamente pensado, porque los más experimentados están a pocos metros y comparten más tiempo juntos en la concentración. Entonces, allí fue varias veces Pablo Aimar y también Scaloni para tener el pulso de cómo están cada uno de los jugadores que componen el corazón del plantel de la Argentina. Es una instancia de alta tensión y volverán los cambios, por eso era necesario administrar ánimos. Incluso, hasta visitaron a Emiliano Martínez, que comparte habitación con Marito, el utilero, para saber cómo está el arquero de cara al compromiso con Australia.

Lionel Messi, estuvo charlando con Lionel Scaloni, ya que se vienen nuevos cambios y el DT siempre mide el clima general del grupo cuando habla con el capitán Aníbal Greco - La Nación

En el ensayo táctico que realizó el equipo, el entrenador dejó ver parte de sus pensamientos y ahí se pudo interpretar que volvería a tocar el equipo. Scaloni volvió a dejar en claro que no le teme a las variantes y que ya no tiene contemplaciones para los que no están plenos físicamente. Si bien el DT dijo que esperará a Di María hasta último momento, en el mientras tanto probará alternativas que, teniendo en cuenta cómo se expresó hasta acá, puede interpretarse como posibilidades ciertas de estar desde el arranque este sábado.

En ese escenario, la elección de Scaloni para conformar el equipo sin Di María, en el primer movimiento táctico, fue probar a Papu Gómez y a Ángel Correa. Quería medir si alguno de ellos podía cumplir la tarea para no tener que cambiar el esquema del juego. Quedó satisfecho; sin embargo, volvió a tocar minutos más tarde el equipo y sí modificó el dibujo táctico: armó la mitad de la cancha con cuatro volantes y dos atacantes. En ese ensayo, el futbolista que apareció en escena fue Leandro Paredes, que se paró en el centro del campo junto con Rodrigo De Paul y por las bandas colocó a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Pero con Scaloni siempre se puede esperar alguna modificación que no se advierte en la superficie, por eso circuló en las últimas horas que podría recurrir a Thiago Almada para cubrir el lugar de Di María. Incluso, hasta se especuló que quizá los minutos en los que lo hizo jugar sobre el final del partido con Polonia fue para que se sacara los nervios del debut en la Copa del Mundo.

La noche encontró a toda la delegación, menos al cuerpo técnico, pendiente de la definición del torneo de truco. Fue un momento que se tomaron para distraerse. Pero para Scaloni ese tiempo todavía no llegó, ahora su atención está puesta en la operación Di María, porque de ahí puede terminar de definir el plan para jugarse todo ante Australia.