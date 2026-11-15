Latvia empató 0-0 con Armenia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 11.00 en el Skonto Stadions, con el arbitraje de Vasilis Fotias. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Latvia y Armenia no lograron romper la paridad inicial y finalizaron el compromiso con un marcador cerrado de 0-0.

Análisis táctico y cambios

Ambos equipos presentaron esquemas diferentes para buscar el triunfo: Latvia optó por una formación 5-4-1, mientras que Armenia se dispuso con un 4-2-3-1. El juego se vio condicionado por la rigidez táctica y las interrupciones. En cuanto a la disciplina, Oskars Vientiess recibió una tarjeta amarilla a los 4 minutos y Eduards Daskevics fue amonestado a los 89. Sobre el cierre, Latvia realizó movimientos de banco: a los 82 minutos ingresó Roberts Uldrikis por Vladislavs Gutkovskis, mientras que a los 91 minutos, debido a una lesión, Kristaps Grabovskis sustituyó a Eduards Daskevics y Maksims Tonisevs reemplazó a Roberts Savalnieks. Por el lado de Armenia, el técnico buscó frescura a los 78 minutos con los ingresos de Narek Hovhannisyan, Artur Miranyan, Grant-Leon Ranos y, finalmente, Erik Piloyan a los 82 minutos.

Estadísticas del encuentro

El desarrollo del partido mostró una paridad notable en la generación de peligro. Armenia dominó la tenencia del balón con un 56,3% frente al 43,7% de Latvia. Sin embargo, el equipo local fue más incisivo en sus ataques, registrando un total de 20 tiros contra los 21 intentos del conjunto visitante.

En cuanto a la precisión, Latvia logró inquietar en 9 ocasiones a la portería contraria, superando las 6 situaciones de peligro generadas por Armenia. Asimismo, la presión local se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina obtenidos, contabilizando 13 córners contra los 7 que dispuso la selección de Armenia a lo largo de los noventa minutos de juego.