Lionel Messi y la selección argentina, en vivo: tras el triunfo contra Australia, así se preparan para enfrentar a Países Bajos

escuchar

10.30 | Bangladesh fue una fiesta por el triunfo de la Scaloneta

Además de los festejos argentinos en puntos típicos, como el Obelisco, a altas horas de la madrugada, las calles de Bangladesh se llenaron de hinchas con vuvuzelas para ver el partido Argentina-Australia y alentar al seleccionado que integra Lionel Messi. Tras el triunfo del equipo albiceleste, se los pudo ver festejar la victoria que le dio a la Scaloneta y el pase a cuartos de final.

Los festejos en las calles de Bangladesh luego del triunfo de Argentina ante Australia Captura

10.00 | Cuándo y a qué hora juega la selección argentina contra Países Bajos

El conjunto que dirige Lionel Scaloni se impuso a Australia por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez y se aseguró el pase a cuartos de final en el Mundial de Qatar. El próximo partido tendrá lugar el viernes 9, a las 16. Allí enfrentará a Países Bajos, que eliminó a Estados Unidos por 3 a 1 en el primer partido del día.

Final del partido que disputaron Argentina y Australia, por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Ahmed bin Ali, Umm Al Afaei, Qatar, el 3 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

09.30 | La picante frase de Louis van Gaal para la selección argentina

Tras vencer a Estados Unidos y obtener la clasificación a la siguiente ronda del torneo, el DT de Países Bajos Louis van Gaal puso el foco en el partido contra la selección, en conferencia de prensa lanzó una picante frase de cara al encuentro con el conjunto de Lionel Scaloni. Van Gaal recordó la semifinal que Países Bajos perdió por penales ante la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014. Con ello en mente, admitió: “Contra Argentina empatamos y luego perdimos en los penales, así que es bueno que haya una revancha. Eso es lo que nosotros queremos”. En este sentid, disparó una ambiciosa segunda frase: “Nuestro objetivo es ser campeones del mundo. Tengo que sacar lo mejor del equipo. Y si logro que seamos los mejores, ya no va a importar si contamos o no con jugadores de alto nivel o elite. La importancia va a estar en lo que seamos como equipo”. La ex Holanda se medirá con la albiceleste el próximo viernes, por cuartos de final.

El seleecionador de Holanda Louis van Gaal observa el campo antes del encuentro de la selección ante Senegal en la Copa Mundial en Doha, Qatar el lunes 21 de noviembre del 2022.(AP Foto/Luca Bruno)

09.00 | Argentina le ganó a Australia con goles de Messi y Julián Álvarez

La selección argentina logró el tan esperado triunfo este sábado contra Australia y se metió en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Pese a que dominó la pelota en casi todo el partido, vivió un final a pura tensión. El primer gol lo metió Lionel Messi, el siguiente estuvo a cargo de Julián Álvarez, quien aprovechó un error del equipo rival y logró marcar un punto más para la albiceleste. Pero a los 77 minutos de partido, un rebote en Enzo Fernández sacó a la Selección de su zona cómoda y lo llevó a luchar hasta el final para evitar un nuevo tanto que pudiera poner en riesgo su victoria. La épica atrapada final de Emiliano “Dibu” Martínez ayudó a lograr este objetivo y ahora el equipo que dirige Lionel Scaloni deberá enfrentar a Países Bajos para llegar a la semifinal.

¡Gracias Dibu ¡El arquero Emiliano Martínez es abrazado por sus compañeros tras salvar a la Argentina de un nuevo gol de Australia

LA NACION