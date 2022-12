La pícara respuesta del Kun Agüero sobre cómo enfrentar a Virgil van Dijk, defensor de Países Bajos

escuchar

Tras una victoria ajustada ante Australia, por los octavos de final de la Copa del Mundo, la Argentina superó la primera fase eliminatoria y pondrá la cabeza en lo que será el duelo contra Holanda, por los cuartos de final. La selección europea, con Louis van Gaal como director técnico, le ganó a los Estados Unidos por 3-1 y volverá a enfrentarse a la albiceleste en un Mundial.

Con un día de descanso tras el trajín de ganarle ajustadamente a los oceánicos, el cuerpo técnico empezó a estudiar a su próximo contrincante. En vistas a ello, el exjugador Sergio “Kun” Agüero volvió a presenciar los estudios de Equipo F en Doha, Qatar, con la conducción de Sebastián “Pollo” Vignolo y dejó una reseña de lo que será una de las individualidades de Holanda en la defensa como Virgil van Dijk, actual jugador del Liverpool de la Premier League.

Tras vestir varios años la camiseta del Manchester City, Agüero fue consultado por Vignolo sobre las cualidades del marcador central ante el poderío ofensivo que tiene la selección argentina. Frente a la consulta si el fuerte es el timming, el ahora streamer aseguró, de manera cómica: “No es rápido, sino que tiene las patas largas y eso lo hace rápido. Diez piques míos, son dos de él”.

Por otra parte, el creador de KRU esports recordó cuando Van Dijk lo mencionó como el mejor delantero de la Liga de Inglaterra “Él dijo que en la Premier era el delantero más complicado. Yo lo enfrenté también cuando jugaba en el Southampton, es grandote y te juega con el físico, te va midiendo y tenés que tratar de buscar un amague que él se lo coma, lo desaliente y ahí si le tiras la pelota larga”.

Conocedor del puesto, Óscar Ruggeri, panelista del programa que se emite por ESPN, indujo al Kun a que devele alguna estrategia para poder vulnerarlo: “No sé. Hay que distraerlo. Alguien que le grite desde la tribuna, si jugaría yo empezaría a hablarle para sacarlo”.

La banca de Agüero a Lautaro Martínez

Además de los consejos para obtener un resultado ante Países Bajos, el Kun se tomó unos minutos para brindarle su apoyo a Lautaro Martínez, quien ingresó en el complemento por Julián Álvarez y dilapidó dos chances claras de gol que hubiesen sido vitales para liquidar el partido ante Australia.

“Lautaro va a ser clave en este Mundial, me hace acordar a mí en los Juegos Olímpicos que no la metía. No me salía una. Hasta que en la semifinal con Brasil metí dos goles, de la nada y decís ‘¿cómo hice estos goles?’ Cuánto más pensás que querés hacer un gol, peor es. Me obsesionaba que tenía que hacer uno y olvídate”, remarcó el atacante con pasado en Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.

Y cerró, en la misma línea de su concepto: “Tiene que jugar pensando que no va a hacer un gol. Que lo va a hacer otro. Se tiene que sacar eso porque, te aseguro, que de la nada le va a quedar ahí y la va a meter”.

