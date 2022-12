Dibu Martínez contó la razón detrás de su nuevo look y reveló si lo lucirá el partido de Argentina ante Países Bajos

escuchar

Después de lucir su particular cambio de look durante el partido entre la Argentina y Australia por los octavos de final del Mundial 2022, Emiliano “Dibu” Martínez reveló que hay una razón detrás del cambio y dio a conocer que está en discusión si continuará con su uso en el próximo encuentro. Según las palabras del arquero, todo se trató de una apuesta.

Desde hace tiempo, el arquero del Aston Villa sorprende con algunas locuras y ocurrencias. Ya desde su actuación en la Copa América y la consagración de la selección argentina en Brasil, logró convertirse en uno de los futbolistas más queridos después de Lionel Messi.

Por ese motivo, muchas de sus decisiones que no están relacionadas estrictamente con lo deportivo dan mucho de qué hablar y no pasan para nada desapercibidas. Esto fue lo que ocurrió con el nuevo detalle que hizo en su pelo horas antes del cruce entre la albiceleste y los socceroos.

En aquella oportunidad, Dibu Martínez se dejó ver con la bandera argentina hecha con tintura en su pelo. En el costado izquierdo de su cabeza, el arquero lució el símbolo patrio durante un entrenamiento y llamó la atención en las redes.

El nuevo look de Emiliano "Dibu" Martínez

Lógicamente, el detalle no estuvo reservado solamente para la previa y el guardameta también cargó con este particular cambio en el partido ante Australia. Una vez terminado el encuentro, el protagonista explicó de dónde surgió la idea de llevar la bandera argentina en el cabello. Aunque muchos creyeron que se trató de una locura propia, lo cierto es que la iniciativa surgió en conjunto con otros miembros del plantel.

En una entrevista, Dibu confesó que era una apuesta que realizó con otros jugadores y que la intención era que este look solo se mostrara durante el cruce de octavos de final. Sin embargo, a partir de la victoria aparecieron otras opiniones y el pedido de que lo mantenga por parte de varios futbolistas.

Dibu Martínez con su nuevo look

En una entrevista posterior con TyC Sports, el arquero de la selección argentina relató que Lionel Scaloni no estaba del todo convencido con que saliera a jugar con la bandera argentina en el pelo. En primer lugar, señaló entre risas que hay que “preguntarle a la gente” sobre si el look debería continuar en lo que resta de la Copa del Mundo.

🤔¿QUÉ LE DIJO SCALONI AL DIBU POR EL NUEVO LOOK CON LA BANDERA EN EL PELO? 💇‍♂️ La respuesta del arquero

A continuación, el guardameta se refirió a lo que le consultó el director técnico sobre el detalle en su pelo. “El entrenador me dijo: ‘Para el partido te la sacás, ¿no?’. Obviamente le dije que no”, expresó. En esa misma línea, manifestó que aunque en un comienzo era una ocasión especial para sostener solo durante este partido, el resto del plantel le pidió que se repita: “Ahora todos mis compañeros me dicen: ‘No te la sacás’. Así que no sé, voy a tener a que hablar con el entrenador”.

Para saber qué ocurre con el look del Dibu, habrá que esperar hasta el viernes a las 16, cuando la Argentina se enfrente a Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

