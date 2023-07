Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: cómo ver online el partido por el Rugby Championship 2023

escuchar

Los Pumas se enfrentan este sábado a los All Blacks, desde las 16.10, en el marco de la primera jornada de un Rugby Championship reducido, que constará apenas de tres partidos para cada una de las cuatro selecciones participantes: la Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. El duelo se juega en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika vuelve a jugar después de ocho meses y los antecedentes más recientes no son favorables. Los últimos dos test match finalizaron con importantes derrotas: 20 a 13 vs. Gales y una goleada 52 a 29 a manos de Escocia. Los resultados adversos pusieron el gran progreso que venía mostrando el equipo en el ojo de la tormenta. En consecuencia, el objetivo del plantel para el duelo de este sábado ante el combinado oceánico es volver a mostrar el buen nivel que tuvo durante gran parte de 2022. ¿Los condicionantes? En primer lugar, el rival, que siempre complica la ecuación. En segundo orden, el poco tiempo de preparación y la ausencia de varios habituales titulares.

Julián Montoya, el capitán de los Pumas, en uno de los entrenamientos en Mendoza Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

Los comandados por Ian Foster, por su parte, también se presentan nuevamente luego de ocho meses sin disputar partidos. Sin embargo, a diferencia de los Pumas, sus últimos resultados denotan una mejoría con respecto a la crisis del último tiempo. Vienen de igualar 25 a 25 con Inglaterra, pero se quedaron con la victoria en los seis partidos anteriores a ese test match: 31 a 23 vs. Escocia, 55 a 23 vs. Gales, 38 a 31 vs. Japón, 40 a 14 y 39 a 37 vs. Australia, y 53 a 3 vs. Argentina. La luz de esperanza aparece al descubrir que la última derrota fue justamente ante los Pumas por 25 a 18 en Christchurch.

Los Pumas vs. All Blacks: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa)

Para el encuentro de este sábado, el head coach del combinado nacional, el australiano Michael Cheika, eligió a 32 de los 48 jugadores que tiene en cuenta para esta temporada, que incluye el Mundial en Francia que inicia el 8 de septiembre. Se trata de Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Luataro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Creevy, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Luciano González, Juan Martín González, Santiago Grondona, Ignacio Inchauspe, Rodrigo Isgró, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando, Lucas Paulos, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Nicolás Sánchez, Lucio Sordoni y Mayco Vivas.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los All Blacks corren con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.17 contra los 5.60 que se repagan por un triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en rugby, cotiza cerca de 20.00.

Formaciones confirmadas

Argentina : Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Suplentes : Matías Orlando, Nicolás Sánchez, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Grondona, Pedro Rubiolo, Eduardo Bello, Mayco Vivas y Agustín Creevy.

: Matías Orlando, Nicolás Sánchez, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Grondona, Pedro Rubiolo, Eduardo Bello, Mayco Vivas y Agustín Creevy. Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Dane Coles, Tyrel Lomax, Scott Barrett, Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán), Ardie Savea, Aaron Smith, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett.

: Ethan de Groot, Dane Coles, Tyrel Lomax, Scott Barrett, Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán), Ardie Savea, Aaron Smith, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Emoni Narawa y Beauden Barrett. Suplentes: Codie Taylor, Ofa Tu’ungafasi, Nepo Laulala, Tupou Vaa’i, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Richie Mo’unga y Braydon Ennor

LA NACION