Los Pumas lograron ingresar en el selecto grupo de las mejores remontadas de la historia del rugby

Los Pumas lograron un triunfo histórico en el Test Match ante Escocia. Y se trata de una victoria inolvidable que tiene un premio extra: esa victoria le permitió ingresar entre las 10 mejores remontadas en el rugby internacional, estadística en la que figuraba, pero con dos derrotas. Esta vez, pudo plantar su bandera para ingresar en esa nómina como vencedor. Además, por tercera vez la selección argentina logró una reacción de las que nunca se olvidarán.

El equipo argentino ingresó dentro de un selecto grupo de selecciones que lograron remontar grandes resultados adversos en el rugby internacional. Entre las 10 más recordadas primero aparece la victoria de Corea del Sur contra Chile el 21 de noviembre del 2016, cuando los asiáticos caían 36 a 7, pero ganaron 38 a 36.

Con su gran triunfo ante Escocia, Argentina logró una de las 10 remontadas históricas del rugby intenacional Steve Welsh - PA Images - PA Images

El 20 de junio del 2010, en un test match entre equipos oceánicos, Tonga ganaba 28 a 0, pero Fiji se quedó con el duelo por 41 a 38. También, en el campeonato sudamericano del año 2007, Uruguay se quedó con una victoria impresionante ante Chile. Los Teros perdían 27 a 0 al término del primer tiempo, pero ganaron 35 a 34.

La Argentina aparecía en esta lista con dos duras derrotas. Una de ellas fue en el Rugby Championship de 2018. Los Pumas sufrieron una dolorosa caída en Salta ante Australia, que dio vuelta un partido increíble para llevarse el triunfo por 45 a 34, luego de tener una desventaja muy amplia de 31 a 7 en la primera etapa. La otra fue contra Gales el 5 de junio de 1999, en un test match disputado en el estadio de Ferrocarril Oeste. Los Pumas ganaban 23 a 0, pero el equipo europeo se quedó con el triunfo por 36 a 23.

En el Rugby Championship de este año se produjo una de las grandes remontadas internacionales. Sudáfrica le ganaba a Australia 22 a 0, pero los Wallabies lo revirtieron y se quedaron con el partido por 38 a 22 el pasado 16 de agosto.

Australia revirtió un partido histórico el 16 de agosto del 2025 por el Rugby Championchip y venció a Sudáfrica por 38-22 WIKUS DE WET - AFP

Un recordado choque entre potencias con otra gran remontada fue el 9 de junio de 2018. Inglaterra llegó a estar 21 a 0 en ventaja sobre Sudáfrica, pero los Springboks reaccionaron y obtuvieron el triunfo por 42 a 39. En otro test match de la ventana de otoño disputado el 26 de noviembre de 2022, Australia le ganó por 39-34 a Gales en Cardiff, después de estar abajo 13-34.

Por último, aparece el enorme triunfo de Los Pumas ante Escocia este domingo, tras ir perdiendo 21 a 0 para quedarse con el partido por 33 a 24.

Esta victoria se suma a otras dos grandes reacciones históricas de la selección argentina de rugby.

La más reciente y muy recordada fue en el Rugby Championship del 2024, en el estadio de Colón de Santa Fe. Argentina llegó a estar en desventaja 20 a 3 ante Australia, pero jugaron un segundo tiempo arrollador y golearon 67-27 a los de Oceanía. Incluso, ese triunfo de Los Pumas significó la mayor diferencia ante un seleccionado de Tier 1 en su historia.

Más lejana en el tiempo, la otra gran levantada fue en Gales, en el Mundial de 1999, frente a Samoa. Los oceánicos ganaban 16 a 3 al término de la primera etapa, pero la Argentina se quedó con la victoria por 32 a 16 en el duelo de la segunda fecha de la etapa de grupos de ese certamen.

Las mayores remontadas