Cuando los invencibles se sienten vulnerables y el progreso se estanca: ¿los All Blacks entraron en pánico?

La salida del entrenador Scott Robertson impactó en el planeta rugby; qué hay detrás de una movida inesperada, tras un ciclo con el 74% de efectividad

Entre octubre y noviembre de 1917, en plena Guerra Mundial, Italia sufrió una de las mayores derrotas de su historia militar. Ante el avance de las tropas austro-alemanas, el frente italiano se rompió y se vio forzado a retroceder más de 100 km dentro de su propio territorio. A ese evento se lo conoció como la derrota de Caporetto.

El escritor estadounidense Ernest Hemingway participó como voluntario en esa guerra, y para el frente italiano, como conductor de ambulancias. Esa historia está contada en su novela de 1929, “Adiós a las armas”, donde el personaje Frederic Henry es un alter ego del escritor. Henry es testigo de la derrota de Caporetto. Luego de que una granada explotara cerca suyo y lo dejara malherido, cuando vuelve al frente de batalla es justamente en el momento del retroceso de los italianos.

Scott Robertson fue despedido de su cargo como head coach de los All Blacks, una decisión impactante SANKA VIDANAGAMA� - AFP�

El caos era total. Soldados italianos, ante la confusión y el miedo, llegaron incluso a fusilar a los propios acusándolos de infiltrados. Unos oficiales, en uno de esos momentos de locura y desesperación por el avance del enemigo, al verlo creen que es alemán y deciden fusilarlo. Pero Henry escapa dando piñas, patadas y tirándose a un río, por el cual flota durante horas agarrado a un tronco. Consigue reencontrarse con su pareja y decide que la guerra para él terminó. Firma la paz por separado para salvar su propio pellejo. Ya no importaba ninguna causa más que la supervivencia.

La salida de Robertson

Cuando leí hace algunas semanas que Scott Robertson había sido despedido de su cargo de entrenador de los All Blacks esperé algunos días para reflexionar al respecto. Por supuesto, me crucé con opiniones encontradas. Lo primero, que había perdido el vestuario, una frase bastante de moda y nacida de la incubadora de los paneles de la tarde. Pero hace rato que intento no dar a las cosas una sola explicación y mucho menos adjudicarla a hechos de los que poco conozco. En algunas páginas de rugby de Nueva Zelanda encontré que algunos opinaban algo que andaba por ese vecindario. También en que había una confusión con los roles dentro del staff. Y así podemos indagar durante varios párrafos sobre las razones “Razor”, cuya traducción es navaja, por las que perdió el puesto que esperó por años.

Robertson y su asistente Jason Ryan Hannah Peters - Getty Images AsiaPac

Si viajamos al pasado, luego de la amarga victoria por el 3er puesto que jamás ostentará Steve Hansen, obtenido en Japón 2019, era muy realista pensar que Robertson era el siguiente en línea para reemplazar al entrenador que había estado en el puesto de Head Coach desde 2011, y que había conseguido el hasta ese momento inédito bicampeonato mundial, además de todos los Rugby Championship excepto en dos ocasiones (2015 y 2019).

Robertson había sido el entrenador a cargo de la vuelta a los tiempos dorados de los Crusaders, quedándose con el Super Rugby en tres torneos consecutivos. Pero la Unión de Rugby de Nueva Zelanda fue cauta y decidió dar continuidad al proceso de Hansen, que en realidad había comenzado en 2004 con Graham Henry a la cabeza y Hansen como asistente. Quien estaría al mando hasta Francia 2023 sería Ian Foster, un hombre de confianza de Hansen, y según dicen una mente brillante para la estrategia.

Momentos de esplendor de los All Blacks: Richie McCaw, el capitán, alza la Copa del Mundo en 2015, en Londres Christophe Ena - AP

Robertson fue paciente y siguió con lo suyo ganando 4 torneos más para sumar 7 consecutivos. Era inevitable: sería el próximo entrenador de los All Blacks. Pero, ¿es esa la vara para medir al entrenador del seleccionado? ¿Es lo mismo entrenar un equipo de club que a una selección?

Esas preguntas quedarán abiertas. No pueden responderse desde acá. Y ese no es el fin de esta columna.

Durante 20 años los All Blacks fueron el equipo más dominante del rugby internacional. De haber ganado el Mundial de Japón o el de Francia (en el cual perdió la final por un solo punto y con muchísimas polémicas), estaríamos hablando del equipo más dominante de la historia del deporte. Pero hubo un momento donde no sólo las distancias se acortaron con el resto de los países. Lo sabemos porque nuestros Pumas ya los vencieron en cuatro oportunidades en lo que va de la década, y las últimas con contundencia. La mejora cuando se está en lo más alto es ínfima, detalles. Y a veces el progreso se estanca.

La contracara: los jugadores neozelandeses son pura decepción tras perder la final del Mundial 2023 en Francia frente a Sudáfrica por 12-11 Pavel Golovkin - AP

Todo parecía indicar que con Robertson podía comenzar una nueva época de esplendor. Quizá el error estaba en creer que lo hecho en Crusaders era replicable a los All Blacks. Sin embargo, los Hombres de negro en estos dos años parecieron su versión gris, donde se vislumbraron, por supuesto, momentos de gran juego, como la serie contra Francia en julio del 2025. También hubieron momentos catastróficos, como la derrota por más de 40 puntos contra Sudáfrica en el Championship, o la muy floja actuación en Twickenham ante Inglaterra en noviembre.

Veinte victorias en veintisiete partidos (74% de eficacia) en el ciclo es una estadística decepcionante para los All Blacks, decían los medios neozelandeses, muy acostumbrados a ganar y ganar. Hansen llegó a tener una temporada invicta y su estadística durante los años al frente del equipo es de un 88% de efectividad.

Fraser Dingwall le marca un try a los All Blacks en Twickenham, en noviembre de 2025: los ingleses vencieron 33-19 David Rogers - Getty Images Europe

Pero la discusión no es si Hansen era mejor que Robertson. Esa es una charla sin sentido. Wayne Smith, uno de los artífices de los All Blacks y asistente tanto de Henry como de Hansen, también fue destituido del puesto de Head Coach en 2001, a sólo dos años de haber asumido y también habiendo ganado varias veces el Super Rugby con Crusaders. Smith volvió con Henry para ser parte de las épocas de gloria.

Quizá la discusión sea saber si el progreso es sostenible en el tiempo. O Quizá también revisar lo que consideramos progreso como un crecimiento ilimitado. Y sobre todo que las expectativas pueden ser un arma más peligrosa que las navajas.

Me pregunto si tal vez lo que le está pasando a Nueva Zelanda es que entró en pánico. Eso fue lo que pensé en estos días posteriores a la noticia. Pensé en Sudáfrica, dominando el rugby mundial. Pensé en los Pumas, avanzando en el terreno de la discusión entre potencias del deporte. En el medio volví a leer “Adiós a las armas”, de Hemingway, y no pude dejar de asociar la retirada de Caporetto con todo el tema de Robertson, pero en este caso no fue el entrenador el que buscó la salida al río. Fue la Unión de Nueva Zelanda la que firmó una paz para su propia supervivencia y le dijo adiós a Razor.