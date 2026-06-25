México venció 3-0 a República Checa, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 24 de junio de 2026 a las 22.00 en el Mexico City Stadium, México logró una victoria contundente por 3-0 frente a República Checa. El partido, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien dirigió las acciones en una noche que selló el dominio del conjunto mexicano en el certamen de la Copa Mundial.

El desarrollo del encuentro y los goles

El esquema táctico planteado por los entrenadores mostró una clara diferencia: mientras República Checa optó por un 3-4-2-1, México se plantó con un 4-3-3 que resultó más efectivo para romper la defensa rival. Los goles llegaron en la segunda mitad para sentenciar el marcador:

A los 55 minutos, Mateo Chávez marcó el 1er gol tras asistencia de Luis Romo .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 61 minutos, Julián Quiñones marcó el 2do gol tras asistencia de Jorge Sánchez .

marcó el 2do gol tras asistencia de . A los 94 minutos, Álvaro Fidalgo marcó el 3er gol tras asistencia de Roberto Alvarado.

Cabe destacar la amonestación de Edson Álvarez a los 63 minutos por una infracción, en un partido donde el rigor físico estuvo presente.

Cambios estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el destino del duelo. Por parte de México, a los 63 minutos, ingresaron Santiago Giménez y Obed Vargas. Más tarde, a los 72 minutos, Álvaro Fidalgo saltó al campo de juego, mientras que a los 78 minutos ingresaron Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo para cerrar filas. Por el lado de República Checa, destaca el ingreso de Patrik Schick y Tomás Soucek a los 64 minutos, aunque el equipo no logró revertir el resultado.

Análisis estadístico

Si bien República Checa mantuvo una mayor posesión del balón con un 51,6% frente al 48,4% de México, la efectividad fue la clave del encuentro. República Checa disparó 13 veces pero solo registró 1 remate al arco, mientras que México fue contundente con 5 tiros a puerta de los 11 intentos totales. En el rubro de los tiros de esquina, República Checa generó 5 frente a solo 1 del equipo vencedor, ratificando que el resultado se definió por la precisión en los metros finales.