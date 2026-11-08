Minnesota United FC venció 3-1 a San Jose Earthquakes, por la MLS

En el Allianz Field, el 7 de noviembre de 2026, Minnesota United FC y San Jose Earthquakes se enfrentaron a las 21.00 en un encuentro correspondiente a la jornada 35 de la MLS. El partido, que contó con el arbitraje de Alexis Da Silva, finalizó con una victoria contundente del equipo local por 3-1.

La visita comenzó imponiéndose en el marcador. A los 45 minutos, Preston Judd marcó el primer gol tras asistencia de Niko Tsakiris. Sin embargo, en la segunda mitad, el dueño de casa reaccionó con contundencia. A los 57 minutos, Tomás Chancalay marcó el primer gol tras asistencia de Joaquín Pereyra. Posteriormente, a los 82 minutos, Angus Gunn anotó en contra, y finalmente, a los 94 minutos, Nectarios Triantis marcó el tercer gol tras asistencia de Morris Duggan. Ambos equipos mostraron esquemas distintos, con Minnesota United FC utilizando un 4-4-2 frente al 4-2-3-1 de San Jose Earthquakes.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas fricciones. En el segundo tiempo, se destacaron las amonestaciones de Owen Gene, Morris Duggan y Tomás Chancalay en el local, mientras que en la visita fueron amonestados Ronaldo Augusto Vieira Nan, Jamar Ricketts y Preston Judd. Además, los entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo; en el local, a los 63 minutos, ingresó Aziel Jackson por Mauricio González.

En el análisis de las estadísticas finales, el dominio fue repartido: Minnesota United FC tuvo una posesión del 50,6% frente al 49,4% de San Jose Earthquakes. El conjunto ganador fue más incisivo al arco, logrando 14 tiros (6 a puerta) contra los 8 tiros (3 a puerta) del rival. Asimismo, Minnesota United FC capitalizó mejor las acciones de balón detenido, generando 8 corners frente a los 2 conseguidos por San Jose Earthquakes.