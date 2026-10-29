Minnesota United FC venció 3-1 a Sporting Kansas City, por la MLS

En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Allianz Field, Minnesota United FC logró una victoria fundamental ante Sporting Kansas City, bajo el arbitraje de Serhii Boiko. El conjunto local revirtió una desventaja inicial para quedarse con los tres puntos en juego durante esta etapa del torneo.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-4-2, priorizando el orden defensivo desde el inicio. El marcador se abrió a los 31 minutos, cuando Taylor Calheira puso en ventaja a Sporting Kansas City. Sin embargo, la reacción del equipo local llegó en el complemento. A los 72 minutos, Anthony Markanich marcó el 1-1 tras una asistencia de Joaquín Pereyra. Poco después, a los 76 minutos, Mauricio González anotó el segundo tanto tras asistencia de Nectarios Triantis, mientras que a los 88 minutos, Kelvin Yeboah sentenció el 3-1 definitivo tras recibir el pase de Tomás Chancalay.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y los cambios tácticos realizados por los estrategas. A los 59 minutos, Minnesota United FC refrescó sus líneas con el ingreso de Joaquín Pereyra por Bongokuhle Hlongwane, mientras que a los 60 minutos entró Tomás Chancalay por Aziel Jackson. En la vereda opuesta, Sporting Kansas City realizó un triple movimiento a los 58 minutos para intentar revertir el resultado, dando ingreso a Calvin Harris, Owen Wolff e Ian James.

Las estadísticas finales reflejaron la superioridad de Minnesota United FC en la generación de juego. El local mantuvo una posesión del 57,5% frente al 42,5% del rival, logrando concretar 18 tiros totales, 8 de ellos a puerta, contra apenas 10 tiros y 2 al arco de la visita. Asimismo, el conjunto de Minnesota dominó los balones detenidos con 8 corners ejecutados, consolidando así su dominio en el marcador final.