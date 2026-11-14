Mirassol empató 0-0 con Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 18.30 en el Estadio José Maria de Campos Maia, bajo el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un compromiso correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, el Mirassol y el Atlético Mineiro no lograron romper el cero en el marcador, sellando una igualdad sin goles tras un trámite disputado.

Análisis táctico y disciplina

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo. La intensidad fue una constante, derivando en diversas amonestaciones: Antonio Francisco, Moura Neto, Alesson, dos Santos Batista y José Aldo, Soares de Oliveira Filho vieron la tarjeta amarilla para el Mirassol, mientras que Natanael, Moreira Milouski fue amonestado en el Atlético Mineiro. Sobre el cierre del partido, el Mirassol sufrió la expulsión de Edson Guilherme, Mendes dos Santos por lenguaje abusivo.

Movimientos desde el banco

Los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. En el Mirassol, a los 45 minutos ingresó José Aldo, Soares de Oliveira Filho por Antonio Francisco, Moura Neto, seguido por el ingreso de Edson Guilherme, Mendes dos Santos a los 56 minutos. Por parte del Atlético Mineiro, a los 64 minutos, Mamady Cissé reemplazó a Frederico, Rodrigues de Paula Santos y Alexsander Cristhian, Gomes da Costa entró por Bernard Anício, Caldeira Duarte, buscando frescura en ataque sin éxito.

Estadísticas del encuentro

El Atlético Mineiro mantuvo un mayor control del balón con un 57,4% de posesión frente al 42,6% del Mirassol. En cuanto a la vocación ofensiva, el equipo visitante registró 16 tiros, aunque solo 1 fue a puerta. Por su parte, el Mirassol contabilizó 11 intentos con 2 remates a portería. En la estadística de tiros de esquina, el local superó levemente a la visita con 4 lanzamientos contra 3, reflejando un desarrollo parejo donde ninguno pudo concretar las situaciones generadas.