Mirassol empató 1-1 con São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

En la jornada disputada el 24 de octubre de 2026 a las 16.30, el Mirassol y São Paulo igualaron 1-1 en el Estadio José Maria de Campos Maia. El encuentro, correspondiente a la jornada 32, fue dirigido por el árbitro Lucas Casagrande.

El marcador se abrió rápidamente por un error defensivo: a los 7 minutos, Rafael, Pires Monteiro marcó un gol en contra para el Mirassol. Sin embargo, el conjunto visitante logró emparejar las acciones antes del descanso. A los 39 minutos, Pedro Henrique, Cardoso de Lima marcó el 1-1 definitivo tras una asistencia de Damián, Bobadilla.

Análisis táctico y disciplinario

Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos, con el Mirassol utilizando una formación 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 desplegado por São Paulo. El trámite del partido estuvo marcado por la fricción, derivando en varias amonestaciones: Djhordney, Ferreira e Iago, Amaral Borduchi vieron la tarjeta amarilla en la visita, mientras que en el local fueron amonestados Carlos Eduardo, de Oliveira Alves, Willian, Estefani Machado y Wallisson Luiz, Alves Máximo.

Estadísticas del encuentro

El dominio del balón fue ligeramente superior para São Paulo, con una posesión del 54,7% frente al 45,3% del Mirassol. A pesar de la tenencia, el conjunto local fue más incisivo al atacar, acumulando 18 tiros totales (4 a puerta) contra los 14 tiros (3 a puerta) del visitante. En cuanto a la ejecución de balones detenidos, ambos equipos cerraron el encuentro con 7 corners cada uno, reflejando la paridad en el juego aéreo y en la búsqueda constante del arco rival.