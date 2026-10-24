Saltar al contenido principal
LA NACION

Mirassol empató 1-1 con São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 32 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Mirassol empató 1-1 con São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026
Mirassol empató 1-1 con São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

En la jornada disputada el 24 de octubre de 2026 a las 16.30, el Mirassol y São Paulo igualaron 1-1 en el Estadio José Maria de Campos Maia. El encuentro, correspondiente a la jornada 32, fue dirigido por el árbitro Lucas Casagrande.

El marcador se abrió rápidamente por un error defensivo: a los 7 minutos, Rafael, Pires Monteiro marcó un gol en contra para el Mirassol. Sin embargo, el conjunto visitante logró emparejar las acciones antes del descanso. A los 39 minutos, Pedro Henrique, Cardoso de Lima marcó el 1-1 definitivo tras una asistencia de Damián, Bobadilla.

Análisis táctico y disciplinario

Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos, con el Mirassol utilizando una formación 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 desplegado por São Paulo. El trámite del partido estuvo marcado por la fricción, derivando en varias amonestaciones: Djhordney, Ferreira e Iago, Amaral Borduchi vieron la tarjeta amarilla en la visita, mientras que en el local fueron amonestados Carlos Eduardo, de Oliveira Alves, Willian, Estefani Machado y Wallisson Luiz, Alves Máximo.

Estadísticas del encuentro

El dominio del balón fue ligeramente superior para São Paulo, con una posesión del 54,7% frente al 45,3% del Mirassol. A pesar de la tenencia, el conjunto local fue más incisivo al atacar, acumulando 18 tiros totales (4 a puerta) contra los 14 tiros (3 a puerta) del visitante. En cuanto a la ejecución de balones detenidos, ambos equipos cerraron el encuentro con 7 corners cada uno, reflejando la paridad en el juego aéreo y en la búsqueda constante del arco rival.

LA NACION
BrasileiraoFútbol brasileñoFútbol exteriorMirassolSão PauloServicios Fútbol
Más leídas de Deportes
  1. El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por el premio Princesa de Asturias
    1

    El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a Leo Messi por el premio Princesa de Asturias: “Increíble trayectoria”

  2. Primera práctica para Colapinto y un Alpine con mejoras: sufrirá una penalización de diez puestos por una de ellas
    2

    Franco Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera práctica en Austin y recibió una mala noticia

  3. Penalizado, Colapinto trabajó para remontar desde el fondo en una carrera amena para los sobrepasos
    3

    Franco Colapinto, condenado a largar en el fondo, quedó 15° en los primeros ensayos del GP de Austin

  4. La vez en que Messi cautivó sin la pelota: 36 horas de emociones para cumplir el deseo de su papá
    4

    Messi fue el imán de los Premios Princesa de Asturias: 36 horas de emociones para cumplir el deseo de su papá