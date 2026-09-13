Mirassol empató 2-2 con Vitória, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Estadio José Maria de Campos Maia, con arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un partido vibrante por la jornada 27 del Brasileirao Serie A, Mirassol y Vitória igualaron 2-2. La cuenta la abrió Vitória rápidamente: a los 3 minutos, Carlos Renê, de Sousa Ferreira marcó el primer gol tras asistencia de Lucas Willians, Assis Arcanjo, y a los 12 minutos, el propio Carlos Renê, de Sousa Ferreira amplió la ventaja tras una asistencia de Erick, de Arruda Serafim. Por parte de Mirassol, Bruno, Santos de Oliveira descontó a los 68 minutos y, sobre el final, a los 90 minutos, Edson Guilherme, Mendes dos Santos selló el empate tras una asistencia de Shaylon Kallyson, Cardozo.

Desarrollo y estrategias

El partido estuvo marcado por una marcada diferencia en los planteamientos tácticos: Mirassol se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Vitória optó por un defensivo 5-4-1. El trámite se vio alterado por constantes interrupciones y tarjetas. A los 42 minutos, Mirassol sufrió la baja de Gustavo, Henric da Silva por lesión, siendo reemplazado por Edson Guilherme, Mendes dos Santos. En la segunda mitad, el técnico de Mirassol realizó múltiples variantes tácticas para buscar la igualdad, dando ingreso a Fernando José, Marques Maciel y Shaylon Kallyson, Cardozo a los 63 minutos, seguidos por André Luís, Silva de Aguiar y Lucas, da Cruz Oliveira a los 69 minutos. Por el lado de Vitória, las modificaciones de Mário Sérgio, Santos Costa, Tomás, Pochettino, Edenilson, Santos Nascimento Filho y Renato, Kayzer de Souza intentaron sostener el resultado que finalmente se escapó sobre el cierre.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el marcador, Mirassol dominó ampliamente la posesión de balón con un 75,4% frente al 24,6% de Vitória. El equipo local fue mucho más incisivo en ataque, registrando un total de 27 tiros contra solo 8 del visitante. En cuanto a la eficacia, ambos equipos mostraron una paridad absoluta al acertar 6 tiros a puerta cada uno. La presión ejercida por Mirassol también se reflejó en la cantidad de tiros de esquina generados, con 12 frente a los 5 de Vitória.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo y la intensidad del encuentro derivaron en un alto número de amonestaciones repartidas por Ramon Abatti Abel. En Mirassol vieron la tarjeta amarilla Alesson, dos Santos Batista, Wallisson Luiz, Alves Máximo, Willian, Estefani Machado, Edson Guilherme, Mendes dos Santos y Fernando José, Marques Maciel. Por el lado de Vitória, fueron amonestados Emanuel, Brítez, Caíque, de Jesus Gonçalves, Mário Sérgio, Santos Costa, Mateus, da Silva Duarte y Edenilson, Santos Nascimento Filho. El empate final deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas tras un duelo disputado intensamente hasta el último minuto.