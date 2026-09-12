Saltar al contenido principal
LA NACION

Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El evento deportivo multidisciplinario que otorga varias plazas a los Juegos Panamericanos Lima 2027 comienza de manera oficial este sábado, con la ceremonia de apertura

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se inauguran de manera oficial este sábado en Rosario
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se inauguran de manera oficial este sábado en Rosario

Los Juegos Suramericanos 2026, que se inaugurarán oficialmente este sábado, se desarrollarán hasta el sábado 26 de septiembre en Rosario, con Santa Fe y Rafaela como subsedes. Será la segunda vez que la Cuna de la Bandera albergue este evento deportivo multidisciplinario, que se realiza de manera ininterrumpida, cada cuatro años, desde 1978 (la anterior fue en 1986). La Argentina es local y tiene una delegación numerosa: estará representada por 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

En esta edición se disputaran un total de 43 deportes y 60 disciplinas. 34 de esas disciplinas otorgarán plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

El palista Rubén Rézola y la leona Sofía Cairó, abanderados de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El palista Rubén Rézola y la leona Sofía Cairó, abanderados de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
  • Los abanderados de la Argentina en la Ceremonia de Apertura de este sábado a las 18 serán la Leona Sofía Cairó, reciente campeona del mundo, y el palista Rubén Rézola.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

La ceremonia de apertura y toda la participación de los deportistas argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

El logo oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El logo oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Países participantes

  • Argentina
  • Aruba
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Guyana
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Surinam
  • Uruguay
  • Venezuela

Deportes y disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026

  • Aguas abiertas
  • Atletismo
  • Bádminton
  • Balonmano
  • Bochas
  • Bowling
  • Boxeo
  • Canotaje (velocidad y slalom)
  • Ciclismo (pista, BMX, etc.)
  • Clavados
  • Deportes ecuestres
  • Escalada
  • Esgrima
  • Esports (VALORANT, EA Sports FC y Assetto Corsa)
  • Esqui náutico
  • Wakeboard
  • Fútbol
  • Gimnasia (artística, rítmica, trampolín)
  • Golf
  • Hockey sobre césped
  • Judo
  • Karate
  • Levantamiento de pesas
  • Lucha
  • Natación
  • Natación artística
  • Pádel
  • Patinaje
  • Pelota vasca
  • Pentatlón moderno
  • Polo acuático
  • Raquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
Marcos Moneta, el As de espadas de los Pumas 7s en los Juegos Suramericanos 2026
Marcos Moneta, el As de espadas de los Pumas 7s en los Juegos Suramericanos 2026Zach Franzen
  • Skateboarding
  • Sóftbol
  • Squash
  • Surf
  • Stand Up Paddle
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tenis de mesa
  • Tiro con arco
  • Tiro deportivo
  • Triatlón
  • Vela
  • Vóleibol
  • Vóleibol de playa

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición

  • La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
  • Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
  • Santiago, Chile, 1986: Argentina.
  • Lima, Perú, 1990: Argentina.
  • Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
  • Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
  • Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
  • Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
  • Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
  • Santiago, Chile, 2014: Brasil.
  • Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
  • Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, Brasil lideró el medallero con 319 medallas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. La disección de los seis disparos en cuatro segundos que mataron al exPuma Federico Martín Aramburú
    1

    El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: cuatro segundos, tres tiros y la “ejecución”

  2. Le anularon la vuelta a Gasly y el argentino terminó por delante del francés en la primera práctica de Madrid
    2

    Franco Colapinto terminó 13° en la primera práctica para el Gran Premio de España

  3. A qué hora es la clasificación del Gran Premio de España 2026
    3

    A qué hora es la clasificación del Gran Premio de España 2026

  4. Los Alpine de Colapinto y Gasly arrancaron el Gran Premio de España atrás de los Racing Bulls, el gran rival a batir
    4

    Fórmula 1 en Madrid: Franco Colapinto terminó en el puesto 15 en la segunda práctica