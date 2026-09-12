Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos 2026, que se inaugurarán oficialmente este sábado, se desarrollarán hasta el sábado 26 de septiembre en Rosario, con Santa Fe y Rafaela como subsedes. Será la segunda vez que la Cuna de la Bandera albergue este evento deportivo multidisciplinario, que se realiza de manera ininterrumpida, cada cuatro años, desde 1978 (la anterior fue en 1986). La Argentina es local y tiene una delegación numerosa: estará representada por 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

En esta edición se disputaran un total de 43 deportes y 60 disciplinas. 34 de esas disciplinas otorgarán plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

El palista Rubén Rézola y la leona Sofía Cairó, abanderados de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los abanderados de la Argentina en la Ceremonia de Apertura de este sábado a las 18 serán la Leona Sofía Cairó, reciente campeona del mundo, y el palista Rubén Rézola.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

La ceremonia de apertura y toda la participación de los deportistas argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

TyC Sports.

Canal de Youtube de TyC Sports.

Panam Sports.

El logo oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Países participantes

Argentina

Aruba

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Curazao

Ecuador

Guyana

Panamá

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

Deportes y disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026

Aguas abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Bochas

Bowling

Boxeo

Canotaje (velocidad y slalom)

Ciclismo (pista, BMX, etc.)

Clavados

Deportes ecuestres

Escalada

Esgrima

Esports (VALORANT, EA Sports FC y Assetto Corsa)

Esqui náutico

Wakeboard

Fútbol

Gimnasia (artística, rítmica, trampolín)

Golf

Hockey sobre césped

Judo

Karate

Levantamiento de pesas

Lucha

Natación

Natación artística

Pádel

Patinaje

Pelota vasca

Pentatlón moderno

Polo acuático

Raquetbol

Remo

Rugby 7

Marcos Moneta, el As de espadas de los Pumas 7s en los Juegos Suramericanos 2026 Zach Franzen

Skateboarding

Sóftbol

Squash

Surf

Stand Up Paddle

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Vóleibol

Vóleibol de playa

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición

La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.

Rosario, Argentina, 1982: Argentina.

Santiago, Chile, 1986: Argentina.

Lima, Perú, 1990: Argentina.

Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.

Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.

Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.

Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.

Medellín, Colombia, 2010: Colombia.

Santiago, Chile, 2014: Brasil.

Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.

Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción 2022, Brasil lideró el medallero con 319 medallas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).