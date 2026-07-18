Mirassol venció 2-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 19 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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Mirassol y Grêmio se enfrentaron el 17 de julio de 2026 a las 20.00 en el Estadio José Maria de Campos Maia. En un encuentro correspondiente a la jornada 19, Mirassol se llevó la victoria con un resultado de 2-1. El partido contó con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo.
Los goles y el desarrollo táctico
Ambos técnicos eligieron un esquema táctico inicial de 4-3-3, pero con interpretaciones distintas en el campo. A los 16 minutos, Bruno, Santos de Oliveira abrió el marcador y anotó el primer gol para Mirassol tras una precisa asistencia de Igor Marques, Paciência Cardoso. Más tarde, a los 40 minutos, Edson Guilherme, Mendes dos Santos amplió la ventaja con el segundo tanto, gracias a un pase de Denilson, Alves Borges. En la segunda mitad, Grêmio logró reaccionar y a los 77 minutos Carlos Vinícius, Alves Morais marcó el descuento tras la asistencia de Cristian, Pavón.
Estadísticas del encuentro
A pesar de registrar un 44,6% de posesión del balón frente al 55,4% de Grêmio, Mirassol logró imponer sus condiciones ofensivas. Mirassol alcanzó los 14 tiros totales durante el partido, superando los 9 intentos de Grêmio. Sin embargo, en cuanto a remates efectivos al arco, Grêmio sumó 4 oportunidades frente a las 3 de Mirassol. Además, el desarrollo desde el córner fue equilibrado, con 5 tiros de esquina ejecutados por Mirassol y 4 por Grêmio.
Movimientos en los bancos y disciplina
El desarrollo del partido obligó a los entrenadores a mover sus piezas. El técnico de Grêmio buscó variantes ofensivas desde el inicio del complemento, dándole ingreso a jugadores como Leonel, Pérez y Martin, Braithwaite a los 45 minutos. Por el lado de Mirassol, a los 75 minutos se vio forzado a realizar un cambio por lesión, donde ingresó André Luís, Silva de Aguiar en reemplazo de Bruno, Santos de Oliveira. En el aspecto disciplinario, el árbitro amonestó a cuatro futbolistas por infracciones:
- Denilson, Alves Borges (Mirassol) a los 37 minutos.
- Walter, Kannemann (Grêmio) a los 40 minutos.
- Gustavo, Martins de Souza Santos (Grêmio) a los 64 minutos.
- Leonel, Pérez (Grêmio) a los 78 minutos.
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