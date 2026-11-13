Moldavia venció 2-1 a Kazajistán, por la Liga de Naciones 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 13 de noviembre de 2026 a las 14.00, Moldavia y Kazajistán se enfrentaron en el Stadionul Zimbru. El partido, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Andrea Colombo.
El trámite del juego se definió por la eficacia en los metros finales. Ambos conjuntos saltaron al campo con un esquema táctico de 5-3-2, priorizando el orden defensivo. A los 39 minutos, Petru Popescu marcó el primer gol para Moldavia. Ya en la segunda mitad, a los 51 minutos, Islam Chesnokov igualó para Kazajistán tras la asistencia de Ramazan Orazov. Finalmente, a los 77 minutos, Petru Popescu volvió a aparecer para sentenciar el 2-1 definitivo tras asistencia de Nichita Motpan.
El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta actividad en los bancos de suplentes. A los 58 minutos, el cuerpo técnico de Moldavia realizó cambios tácticos con el ingreso de Nichita Motpan y Alexandru Betivu. En la misma sintonía, Kazajistán buscó mayor frescura con el debut en cancha de figuras como Islambek Kuat y Galymzhan Kenzhebek a los 69 minutos.
En cuanto a las estadísticas, Moldavia mantuvo una posesión del 55,5% frente al 44,5% de Kazajistán. El conjunto local registró 14 remates totales con 5 a puerta, mientras que la visita concretó 11 intentos, también con 5 disparos precisos. El aspecto disciplinario dejó como saldo las tarjetas amarillas recibidas por Iurie Iovu y Petru Popescu, ambos integrantes del seleccionado moldavo.
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