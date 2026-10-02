Montenegro venció 2-1 a Latvia por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 en el Skonto Stadions ante un marco expectante, con el arbitraje de Radoslav Gidzhenov. A las 13.00, el balón comenzó a rodar en este choque correspondiente a la jornada 3 del Grupo C2 de la Liga de Naciones. A los 3 minutos, Vasilije Adzic marcó el 1er gol para Montenegro tras asistencia de Risto Radunovic. Posteriormente, a los 56 minutos, Vasilije Adzic amplió la ventaja con su segundo tanto personal. Sobre el final, a los 82 minutos, Markuss Strods descontó para Latvia tras la asistencia de Kristers Cudars.

Desarrollo táctico y cambios clave

El esquema planteado por los entrenadores marcó el pulso del encuentro: Latvia optó por una formación 5-4-1, mientras que Montenegro se desplegó con un 4-3-3 ofensivo. La intensidad fue constante y obligó a realizar ajustes estratégicos. En Latvia, la temprana lesión de Roberts Savalnieks a los 28 minutos forzó el ingreso de Raivis Jurkovskis. Por su parte, el técnico de Montenegro buscó frescura en el complemento, realizando múltiples modificaciones como el ingreso de Milos Brnovic por Milutin Osmajic a los 61 minutos para sostener el resultado ante el avance local.

Análisis estadístico del compromiso

El trámite del partido fue sumamente equilibrado, evidenciado en la posesión de balón: Latvia registró un 50,9% frente al 49,1% de Montenegro. Ambos equipos mostraron vocación ofensiva, contabilizando cada uno 14 tiros totales. Sin embargo, la efectividad fue determinante: Montenegro logró mayor precisión al disparar 6 veces a puerta, contra solo 2 de Latvia. En el rubro de balones detenidos, Latvia dominó con 5 corners contra los 2 del equipo visitante.

Disciplina y cierre

El aspecto disciplinario también jugó su rol. Antonijs Cernomordijs fue amonestado por Latvia a los 38 minutos tras una infracción por mano, mientras que Aleksa Latkovic recibió el cartón amarillo para Montenegro sobre el epílogo, a los 93 minutos. El conjunto visitante logró capitalizar las oportunidades tempranas y, pese a la presión ejercida por Latvia tras el gol de Markuss Strods, logró mantener la ventaja para quedarse con una victoria valiosa en el Grupo C2 de la competición.