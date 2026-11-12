Montenegro venció 2-1 a Latvia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Podgorica City Stadium, bajo el arbitraje de Jerome Brisard. En una jornada intensa, Montenegro logró quedarse con la victoria frente a Latvia por 2-1, demostrando carácter a pesar de haberse quedado con un hombre menos temprano en el complemento.

Desarrollo de las emociones y goles

El marcador se abrió recién en la segunda mitad. A los 70 minutos, Nikola Krstovic marcó el primer gol tras asistencia de Marko Jankovic. La reacción de Latvia fue inmediata: a los 72 minutos, Deniss Melniks anotó el empate parcial tras asistencia de Andrejs Ciganiks. Finalmente, sobre el cierre, a los 91 minutos, Aleksa Maras selló el 2-1 definitivo para Montenegro.

En cuanto a las formaciones, Montenegro dispuso un sistema 4-1-2-1-2, mientras que Latvia optó por un esquema 5-4-1. El partido estuvo marcado por la disciplina: a los 56 minutos, Stefan Savic fue expulsado por doble amonestación, obligando al equipo local a reorganizarse tácticamente.

Análisis estadístico

El trámite fue equilibrado, con una posesión del 50,4% para Montenegro frente al 49,6% de Latvia. El conjunto ganador mostró mayor vocación ofensiva, totalizando 22 disparos (7 a puerta) contra los 15 tiros (5 a puerta) de la visita. La presión de Montenegro se reflejó también en la cantidad de tiros de esquina generados, con un total de 11 contra 6 de su rival.

Notas disciplinarias y cambios

El encuentro fue sumamente disputado, con constantes interrupciones. Además de la expulsión de Stefan Savic, el árbitro mostró numerosas tarjetas amarillas a lo largo del complemento para controlar el juego. Entre las sustituciones destacadas, Montenegro buscó frescura tras la expulsión con los ingresos de Risto Radunovic y Milan Vukotic en el inicio de la segunda mitad, mientras que Aleksa Maras ingresó sobre el final para anotar el gol de la victoria antes de ser amonestado por su festejo.